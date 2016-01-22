В выходные в Казахстане ожидается морозная погода

Погоду в ближайшие дни, по данным синоптиков, будет определять отрог сибирского антициклона.
"Осадки в большинстве областей не ожидаются, а морозы сохранятся. Но уже в понедельник антициклон начнет отступать на восток, и в Казахстан начнет поступать воздух из районов Ирана, температура будет повышаться. Лишь в западных областях ожидаются снег, метель и понижение температуры", – проинформировали метеорологи.
Добавим, в Астане завтра, 23 января, переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -12 -14, днем -9 -11, повышенный юго-восточный ветер с порывами до 7–12 м/с. В воскресенье также переменная облачность, без осадков, ночью -15 -17, днем -10 -12, сохранится повышенный восточный ветер 9–14 м/с.