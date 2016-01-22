Общество
В выходные в Казахстане ожидается морозная погода
Жания Уранкаева
В ближайшие выходные дни в Казахстане ожидается морозная погода, сообщат Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Погоду в ближайшие дни, по данным синоптиков, будет определять отрог сибирского антициклона.

"Осадки в большинстве областей не ожидаются, а морозы сохранятся. Но уже в понедельник антициклон начнет отступать на восток, и в Казахстан начнет поступать воздух из районов Ирана, температура будет повышаться. Лишь в западных областях ожидаются снег, метель и понижение температуры", – проинформировали метеорологи. 

Добавим, в Астане завтра, 23 января, переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -12 -14, днем -9 -11, повышенный юго-восточный ветер с порывами до 7–12 м/с. В воскресенье также переменная облачность, без осадков, ночью -15 -17, днем -10 -12, сохранится повышенный восточный ветер 9–14 м/с. 

Популярное

Все
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Документы передали дух эпохи
Здесь бьется сердце Евразии
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области
Без спорта и праздник – не праздник
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Любимый город другу улыбнется...
Алматы вернулся в режим ковидных ограничений
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
В духе времени
Этажи социального жилья
Два дворца и центр искусств
Мастер-класс от хирурга
Гранты против дефицита
Давайте просто танцевать!
Много солнца на открытой воде
Познавательно, спортивно, весело
Под своей крышей
С днем рождения!
Звучащая страница истории
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Общество
День столицы отмечают казахстанцы
Общество
Алматы вернулся в режим ковидных ограничений
Общество
Этой ярмарки краски!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]