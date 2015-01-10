В высшую степень боеготовности приведены Вооруженные Силы РК

Фото предоставлено пресс-службой МО РК

Вооруженные Силы РК были приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.Общее руководство группировкой Вооруженных Сил осуществляется из Центра стратегического управления начальником Генерального штаба ВС РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым."По сигналу учебной тревоги были подняты войска региональных командований, Аэромобильных войск, всех видов ВС. Главной целью проводимых занятий является повышение слаженности действий органов управления и личного состава в выполнении поставленных задач в установленные сроки", – указывается в распространенном сообщении.По команде Генерального штаба группировка Сухопутных войск приступила к выполнению учебно-боевых задач в учебных центрах и полигонах. При этом было задействовано около 4 тыс. единиц вооружения и военной техники."Из состава Сил воздушной обороны в воздух подняты силы и средства, несущие боевое дежурство, осуществлен запуск двигателей более чем на 100 единицах авиационной техники различных типов, подготовлены к использованию запасные аэродромы", – сообщили в оборонном ведомстве.Для отработки учебных задач по противокорабельной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне в море выведены корабли Военно-морских сил.