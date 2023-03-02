В WBA объяснили исключение из рейтинга Камшыбека Кункабаева

Спорт
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По итогам февраля спортсмен не был включен в табель о рангах.

Фото: sports.kz

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально объяснила, по какой причине исключила из своего рейтинга казахстанского боксера первого тяжелого веса Камшыбека Кункабаева (5-0, 4 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В январском выпуске рейтинга Кункабаев занимал четвертую строчку, однако в релизе по итогам февраля уже не был включен в табель о рангах.

В толковании рейтинговых изменений WBA пояснила, что применила данную санкцию против казахстанца «из-за низкого уровня оппозиции в его последнем бою».

Предыдущее выступление Камшыбека Кункабаева в профи состоялось в марте прошлого года в Алматы. В нем он техническим нокаутом во втором раунде победил Фарруха Джураева (7-8-1, 3 КО) из Узбекистана.

В прошлом месяце казахстанец также выступил в формате олимпийского бокса на турнире «Странджа-2023» в Софии (Болгария), где провел всего один бой, а в 1/8 финала по причине травмы отказался от поединка с узбекистанцем Баходиром Джалоловым.

На Олимпийских играх в Токио в 2020 году Камшыбек Кункабаев завоевал бронзовую медаль турнира.

 

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