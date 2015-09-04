В Windows 10 появилась поддержка языка инопланетян, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Российской газеты
".
Вымышленный клингонский язык, ставший популярным благодаря культовому сериалу "Звездный путь" (Star Trek), стал доступен для перевода в голосовом помощнике Cortana. Об этом сообщается
в официальном блоге разработчиков сервиса.
Пока что перевод доступен только в версиях операционной системы Windows 10 для США и Китая, где разработчики запустили его поддержку. О том, будет ли язык доступен в других странах, блогеры не сообщают.
Помимо клингонского, в арсенале Cortana еще 37 языков, включая и славянские: русский, украинский, польский, болгарский, словенский, словацкий. Для перевода пользователю устройств на Windows достаточно сделать запрос, произнеся предложение или набрав его на клавиатуре.
"Полиглотом" сервису Cortana удалось стать благодаря интеграции с Microsoft Translator, отмечается в блоге.