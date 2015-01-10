Происшествия

В якутском аэропорту умерла стюардесса

В аэропорту города Мирный в Якутии скончалась стюардесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Сегодня из аэропорта Мирный в Иркутск должен был вылететь самолет Ту-154 авиакомпании "АЛРОСА". Однако в стерильной зоне аэропорта одной из стюардесс стало плохо, и она скончалась до прибытия медиков", – сказали в службе аэропорта.

Причина смерти стюардессы остается пока невыясненной.

Это не первый случай смерти бортпроводниц в аэропорту. В январе 2014 года в Атырау перед вылетом в Амстердам скончалась 27-летняя стюардесса авиакомпании "Эйр Астана" Алтынай Саукимбаева. 1 января она была доставлена в местную больницу в тяжелом состоянии и умерла спустя три дня. Позже патологоанатомы решили, что причиной смерти оказалось обострение хронического пиелонефрита – заболевания почек.

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