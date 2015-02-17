В Японии из-за землетрясения объявлена угроза цунами

В мире
Марат Манаспаев
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло во вторник, 17 февраля, на северо- востоке Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны, передает Kazpravda.kz.

Землетрясение, по данным Геологической службы США, произошло в 08.15 по местному времени (02.15 мск) в море к востоку от острова Хонсю примерно в 220 км от города Мияко, очаг залегал на глубине 10 км.

В префектуре Иватэ объявлена угроза цунами, высота волн может превышать один метр. Жителям прибрежных районов рекомендовано срочно эвакуироваться в безопасное место.

Информация о жертвах и разрушениях пока отсутствует. Землетрясение, как заявили в компании Tohoku Electric Power, не повлияло на работу атомных электростанций. В то же время компания Japan Railway временно приостановила движение скоростных поездов Shinkansen, передает ТАСС.

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