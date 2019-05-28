Фото с сайта nippon-gatari.info
В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов, сообщает Lenta.ru
.
В результате нападения скончалась ученица первого класса. Ранения получили, по разным данным, от 16 до 20 человек, из них 13 — девочки в возрасте 6-7 лет, учащиеся первого класса частной школы Caritas. Одна школьница и один взрослый находятся в критическом состоянии. Состояние еще пяти девочек оценивается как тяжелое.
Нападавший, 50-летний мужчина, скончался от ножевого ранения, которое он нанес себе во время задержания.
Атака на группу школьниц произошла на остановке автобуса учебного заведения в городе Кавасаки, недалеко от Токио. На месте происшествия было обнаружено два ножа.
Ранее сообщалось, что 39-летняя женщина в китайском городе Чунцин ранила по меньшей мере 14 детей
, напав с ножом на группу детского сада.