В Японии официально открылись Азиатские игры-2026

Главная арена соревнований, Paloma Mizuho Stadium, стала площадкой для постановки Harmonic Heart Beat. В основе концепции лежит образ сердцебиения: индивидуальный ритм каждого спортсмена соединяется в единый пульс Азии. Эта идея перекликается со слоганом IMAGINE ONE ASIA, вокруг которого организаторы выстроили тему единства участников Игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Праздничная программа в Нагое началась задолго до вечерней церемонии. Утром над городом прошла пилотажная группа Blue Impulse Воздушных сил самообороны Японии. Шесть самолётов выполнили демонстрационный полёт, оставив в небе дымовые фигуры, среди которых были большое сердце и сакура. Сердце стало своеобразной визуальной перекличкой с главной темой вечернего открытия.

Перед началом основной программы на стадионе выступила японская группа INI, а также коллектив из Аичи, представивший традиционное боевое искусство с использованием деревянных шестов.

Художественная часть церемонии продолжила раскрывать концепцию Harmonic Heart Beat. Главным мотивом стало сердце, которое появлялось в оформлении сцены и самом ритме постановки. Организаторы сделали ставку прежде всего на живое действие: пространство стадиона заполняли артисты, танцоры и флаги, тогда как технологии дополняли происходящее.

Открывающая постановка получила название Welcome AICHI and NAGOYA. Первым на сцене появился японский скрипач и композитор Таро Хакасе. Его выступление постепенно вывело на поле 240 танцоров из Аичи и Нагои, разделённых на четыре цветовые группы. Меняя построения и соединяясь в единое движение, они передавали идею общего сердцебиения и связи между людьми. Завершился номер большим человеческим WELCOME, которым хозяева приветствовали участников Игр.

После художественного вступления на стадионе подняли государственный флаг Японии, а национальный гимн исполнила уроженка Аичи, актриса и певица Кэйко Тода. Затем начался традиционный парад атлетов.

Знаменосцами сборной Казахстана стали Елдос Сметов и Сарвиноз Миркадирова. Сметов подходит к Играм в статусе одного из самых титулованных спортсменов страны. В Париже в 2024 году казахстанский дзюдоист стал олимпийским чемпионом. Также в его активе серебро Олимпиады-2016, бронза Игр-2020, титул чемпиона мира и золото Азиатских игр-2014.

Миркадирова неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана по настольному теннису, выступала на чемпионатах мира и Азии и ранее представляла страну на Азиатских играх в Ханчжоу. Спортсменка не раз брала медали на турнирах серии WTT Feeder. Отметим, что всего в Азиатских играх-2026 примут участие представители 45 Национальных Олимпийских комитетов Азии.

Среди почётных гостей церемонии были император Японии Нарухито и императрица Масако, наследный принц Акисино и принцесса Кико, президент Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри и глава Олимпийского совета Азии шейх Джоан бин Хамад Аль Тани.

После официальных обращений император Нарухито объявил XX летние Азиатские игры открытыми.

Особое место в мероприятии занял огонь Игр. Его путь к главной арене начался ещё 22 августа у замка Нагоя. Эстафета прошла через все 40 муниципалитетов префектуры Аичи и 16 районов Нагои, а участие в ней приняли около тысячи факелоносцев. Накануне открытия последний этап эстафеты завершил 69-й ёкодзуна Хакухо Сё в Hisaya-odori Park, откуда огонь был передан для церемонии открытия.

Кульминацией вечера стало зажжение чаши Азиатских игр на Paloma Mizuho Stadium. Её дизайн объединил два символа открытия: форму сердца, отсылающую к концепции Harmonic Heart Beat, и золотого сятихоко, одного из главных символов Нагои.

Ответственную миссию доверили представителям одной из известных спортивных династий Японии - Сигэнобу и Кодзи Мурофуси. Сигэнобу пять раз выигрывал Азиатские игры в метании молота, а его сын Кодзи стал олимпийским чемпионом Афин-2004 и чемпионом мира. Вместе они зажгли чашу Игр на стадионе в Нагое.

В НОК добавили, что летние Азиатские игры проходят в Японии в третий раз в истории после Токио-1958 и Хиросимы-1994.

В программе нынешних соревнований представлены 43 вида спорта и 71 дисциплина, в которых будет разыграно 469 комплектов медалей. Участие принимают более 11 тысяч спортсменов. Сборную Казахстана на Играх представят 558 атлетов.