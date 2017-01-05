Фото с сайта Lifeinjapan.ru
Японское геронтологическое общество предложило официально считать пожилыми людей в возрасте старше 75, а не 65 лет, как принято сейчас, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tass.ru
"Сейчас люди, которых называют пожилыми, с биологической точки зрения стали моложе примерно на 5–10 лет. В условиях, когда сокращается число молодых работников, если мы поменяем осознание людей, считающихся пожилыми, это поддержит общество", – выразил мнение член названного общества Ясуеси Оути.
Согласно прогнозу, в Японии к 2040 году на людей старше 65 лет в стране будет приходиться более 36% жителей.