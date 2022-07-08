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В мире
В Японии стреляли в бывшего Премьера-министра

В японском городе Нара неизвестный стрелял в бывшего Премьер-министра Синдзо Абе. Действующий Премьер Фумио Кисида объявил, что политик в "крайне тяжелом" состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Киодо Цусин, некий мужчина дважды выстрелил в спину Абе из ружья, когда тот выступал с речью в городе Нара.

"Абе доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него "остановка сердечно-легочной системы", – передает корреспондент ВВС в Токио Руперт Уингфилд-Хейз.

Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие. Сопротивления он не оказывал.

Абе был Премьер-министром Японии дважды и в итоге занимал этот пост дольше всех других японских премьеров. 67-летний Синдзо Абе ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

 

 

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