В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В японском городе Иокогама умерла самая старая жительница планеты Земля Тие Мияко в возрасте 117 лет, сообщает korrespondent.net.
Отмечено, что Тие умерла вскоре после того, как была признана старейшим человеком планеты. Она родилась 2 мая 1901 года и прожила 117 лет и 81 день. По словам членов семьи, Тие была очень разговорчивой, они называли ее терпеливым и добрым человеком, приносящим счастье тем, кого встречал.
Как сообщается, увлечением всей жизни для Тие стала каллиграфия, которую она начала изучать в детстве. Она продолжала создавать каллиграфические работы до недавнего времени.
В книге рекордов Гиннесса есть три категории продолжительности жизни: старейший мужчина, старейшая женщина и старейший человек, живущий сейчас.
Старейшим мужчиной в апреле 2018 года организация признала жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Соответствующий сертификат он получил в возрасте 112 лет и 259 дней.
Кандидатуры самой пожилой женщины и самого пожилого человека из живущих ныне не подтверждены.
Ранее сообщалось, что возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла 21 апреля в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.
Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.
Отмечено, что Тие умерла вскоре после того, как была признана старейшим человеком планеты. Она родилась 2 мая 1901 года и прожила 117 лет и 81 день. По словам членов семьи, Тие была очень разговорчивой, они называли ее терпеливым и добрым человеком, приносящим счастье тем, кого встречал.
Как сообщается, увлечением всей жизни для Тие стала каллиграфия, которую она начала изучать в детстве. Она продолжала создавать каллиграфические работы до недавнего времени.
В книге рекордов Гиннесса есть три категории продолжительности жизни: старейший мужчина, старейшая женщина и старейший человек, живущий сейчас.
Старейшим мужчиной в апреле 2018 года организация признала жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Соответствующий сертификат он получил в возрасте 112 лет и 259 дней.
Кандидатуры самой пожилой женщины и самого пожилого человека из живущих ныне не подтверждены.
Ранее сообщалось, что возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла 21 апреля в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.
Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.