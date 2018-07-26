В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

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В японском городе Иокогама умерла самая старая жительница планеты Земля Тие Мияко в возрасте 117 лет, сообщает korrespondent.net.

Отмечено, что Тие умерла вскоре после того, как была признана старейшим человеком планеты. Она родилась 2 мая 1901 года и прожила 117 лет и 81 день. По словам членов семьи, Тие была очень разговорчивой, они называли ее терпеливым и добрым человеком, приносящим счастье тем, кого встречал.

Как сообщается, увлечением всей жизни для Тие стала каллиграфия, которую она начала изучать в детстве. Она продолжала создавать каллиграфические работы до недавнего времени.

В книге рекордов Гиннесса есть три категории продолжительности жизни: старейший мужчина, старейшая женщина и старейший человек, живущий сейчас.

Старейшим мужчиной в апреле 2018 года организация признала жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Соответствующий сертификат он получил в возрасте 112 лет и 259 дней.

Кандидатуры самой пожилой женщины и самого пожилого человека из живущих ныне не подтверждены.

Ранее сообщалось, что возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла 21 апреля в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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