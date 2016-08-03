В Японии утвержден новый состав правительства. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сменил глав оборонного и экономического ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентства.
Министерство обороны возглавила Томоми Инада, занимавшая должность председателя политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Она стала второй в истории Японии женщиной, возглавившей оборонное ведомство после Юрико Коикэ, которая недавно была избрана губернатором Токио. До этого оборонное ведомство возглавлял Гэн Накатани.
Портфель министра экономики, торговли и промышленности получил Хиросигэ Сэко, занимавший должность заместителя генерального секретаря Кабинета министров.
В рамках кадровых перестановок в Кабмине также сменились главы министерства юстиции, министерства реконструкции и ряда второстепенных ведомств.
Министерство обороны возглавила Томоми Инада, занимавшая должность председателя политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Она стала второй в истории Японии женщиной, возглавившей оборонное ведомство после Юрико Коикэ, которая недавно была избрана губернатором Токио. До этого оборонное ведомство возглавлял Гэн Накатани.
Портфель министра экономики, торговли и промышленности получил Хиросигэ Сэко, занимавший должность заместителя генерального секретаря Кабинета министров.
В рамках кадровых перестановок в Кабмине также сменились главы министерства юстиции, министерства реконструкции и ряда второстепенных ведомств.