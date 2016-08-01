В Японии вырастили не вызывающий слез лук

Японские специалисты пищевой промышленности вырастили новый вид репчатого лука, который не вызывает слез при нарезке, решив тем самым одну из тех мелких, но крайне неприятных бытовых проблем, доставляющих постоянное беспокойство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. Как сообщила газета "Хоккайдо симбун", "бесслезные" луковицы появятся в магазинах по всей Японии уже этой осенью.
При нарезке обычного лука происходит нарушение целостности его клеток, что приводит к выделению сернистого лукового газа. Он попадает на слизистую оболочку глаз и вызывает слезы. Японским ученым, после 20 лет экспериментов с клетками лука, удалось вывести растение, практически не выделяющее этот газ.
Производители заверяют, что новый вид лука, который получил название "Улыбающийся шар", по форме практически не отличается от своего "злого" собрата. Однако новинка не пахнет, а ее вкус сладковатый и похож немного на яблоко или грушу, что делает его подходящим для использования в салатах.
Цена упаковки из двух луковиц составит примерно 450 иен ($4,3), что в два раза выше, чем обычно. По плану в этом году будет продано около 10 тонн "бесслезного" лука, а в 2019 году объем продаж увеличится до 1 000 тонн.
