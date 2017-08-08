В ЮКО девушка придумала свое похищение

Происшествия
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В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области 17-летняя девушка придумала собственное похищение. Она задержалась на прогулке с парнем и сказала матери, что ее похитили. Перепуганная мать, не раздумывая, обратилась в полицию, сообщает otyrar.kz.

"В дежурную часть 1-го отдела полиции Мактааральского РУВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь, 2000 года рождения, вернувшись домой сообщила, что ее похитили неизвестные лица, которые незаконно удерживали ее в неустановленном месте. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР 1-го ОП Мактаральского РУВД по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", – проинформировали в пресс-службе ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похищение оказалось инсценировкой.
Выяснилось, что в тот день молодая девушка допоздна задержалась на прогулке со своим парнем, и чтобы мать ее не ругала, они выдумали историю с похищением.

В настоящее время по факту в 1-м ОП Мактааральского РУВД возбудили уголовное дело по статье 419 "Заведомо ложный донос". Проводится досудебное расследование.

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