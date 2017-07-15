В ЮКО на два года осудили ефрейтора за дезертирство

Военный суд Шымкентского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту воинской части 91678 К., совершившего правонарушение по статье 442 УК РК – дезертирство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Установлено, что согласно приказу командира воинской части военнослужащему К. предоставили очередной трудовой отпуск. Однако мужчина к указанному сроку к месту службы не прибыл, устроился на работу в охранном агентстве, на телефонные звонки и SMS командования части не отвечал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 января 2017 года К. был задержан сотрудниками военной полиции в охранном агентстве ТОО "Буран".
На судебном заседании К. вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд при вынесении приговора принял во внимание его молодость, отсутствие судимости, положительную характеристику и другие смягчающие обстоятельства.
Согласно приговору военного суда Шымкентского гарнизона К. признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со статьей 63 УК РК наказание назначено условно.
На основании статьи 49 УК РК осужденный К. лишен воинского звания "ефрейтор". Приговор вступил в законную силу.
