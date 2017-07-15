В ЮКО на два года осудили ефрейтора за дезертирство

Закон и Порядок
Военный суд Шымкентского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту воинской части 91678 К., совершившего правонарушение по статье 442 УК РК – дезертирство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Установлено, что согласно приказу командира воинской части военнослужащему К. предоставили очередной трудовой отпуск. Однако мужчина к указанному сроку к месту службы не прибыл, устроился на работу в охранном агентстве, на телефонные звонки и SMS командования части не отвечал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 января 2017 года К. был задержан сотрудниками военной полиции в охранном агентстве ТОО "Буран".

На судебном заседании К. вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд при вынесении приговора принял во внимание его молодость, отсутствие судимости, положительную характеристику и другие смягчающие обстоятельства.

Согласно приговору военного суда Шымкентского гарнизона К. признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со статьей 63 УК РК наказание назначено условно.

На основании статьи 49 УК РК осужденный К. лишен воинского звания "ефрейтор". Приговор вступил в законную силу.

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Исполнили марши и вальсы
Долг – быть первым во всем
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Будни артиллерийской бригады
Море любит сильных
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Валовое национальное счастье
Жизнь, отданная слову
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Триумф таланта
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Хранители национальных традиций
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Спасет из огня
Искали сакуру – нашли весну
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Взятка за «тайский массаж»: подозреваемого доставили из Гру…
Как перестать терять людей в ДТП?
Скрытый канал незаконной миграции ликвидировали в Павлодарс…
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]