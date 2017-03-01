В ЮКО начали разводить африканских сомов

В Южно-Казахстанской области начали разводить африканских сомов. Для этих целей завезли 11 тысяч особей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Редкую для региона рыбу поселили в небольших бассейнах Толебийского района. Если она приживется в условиях южного климата, тогда специалисты начнут выращивать ее в крупных масштабах.
"Хищнику здесь создали почти люксовые условия: теплый пол, вода с подогревом, влажность, неяркое освещение. С питанием тоже не все просто. Африканских сомов кормят исключительно мясом, причем нежирным. В день рыбы могут съесть до 50 килограммов мяса. Бывает, что и этого не хватает. Но прожорливых сомов здесь любят и терпят все их капризы. У них вкуснейшее и полезное мясо. А одна такая рыбка может вымахать до 120 килограммов", – рассказали специалисты.
Учитель физики и математики Самадилла Темирбеков всегда мечтал выращивать рыб. Теперь в его бассейнах смело умещаются 11 тысяч африканских сомов.
"Если у них настроение хорошее, они сразу сами его показывают – нормально плавают, играют сами с собой, и тихо становится. Видишь, они сытые", – поделился предприниматель.
В небольшое рыбное хозяйство многие ходят как на экскурсию. Самадилла Темирбеков пока ждет, чтобы его питомцы выросли до огромных размеров, затем начнет их продавать в кафе и рестораны. Рыбовод планирует когда-нибудь рядом с бассейнами открыть и рыбный инкубатор.