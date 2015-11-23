В ЮКО не успевают удовлетворять спрос населения на жилье

Спрос на жилье в Южно-Казахстанской области остается высоким. При этом ипотечная нагрузка – одна из самых низких в стране, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на обзор Ranking.kz.
Рост цен на жилье при одновременном увеличении количества сделок купли-продажи на рынке (на 50%) в регионе начался с 2013 года, с тех пор стоимость жилья в ЮКО ежегодно растет. Так, по итогам III квартала 2015 года в регионе был зафиксирован самый значительный прирост стоимости первичной недвижимости в стране – на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом, было введено в эксплуатацию 350,2 тыс. кв. метров жилья, что на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на объемы вводимого жилья, темпы строительства в регионе не успевают удовлетворять высокий спрос населения. В расчете на тысячу человек уровень ввода жилья в эксплуатацию в регионе по итогам III квартала 2015 составил 124,8 кв. м, показав прирост по сравнению со II кварталом почти в 2 раза. В 2014 году квартальный прирост по итогам 9 месяцев составил всего 57%.
Уровень обеспечения жильем в ЮКО составляет 20,3 кв. м на человека.
Отмечается, что жители региона не стремятся прибегать к ипотечному кредитованию при покупке жилья. Таким образом, в ЮКО один из самых низких показателей долговой нагрузки по ипотеке в РК в расчете на домохозяйство. На конец III квартала 2015 на домохозяйство приходится 53,1 тыс. тенге ипотечного портфеля.
"За год ипотечный портфель в регионе "похудел" на 23%, до 35 млрд тенге. Это самый низкий годовой темп роста в РК. Низкий спрос на ипотечные продукты в регионе обусловлен высокой стоимостью кредитов на покупку жилья при скромном росте уровня платежеспособности жителей ЮКО (средняя заработная плата в области составляет 84,2 тыс. тенге). К примеру, по программе льготного жилья стоимость однокомнатной квартиры общей площадью 35,8 кв. м в городской местности в ЮКО составляет 3,2 млн тенге", – поясняют эксперты.
Средние условия по банковской ипотеке в РК следующие: срок кредита – 15 лет, первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, средняя эффективная ставка по кредиту – 17,04% годовых. На обслуживание такой ипотеки у среднестатистического жителя ЮКО будет уходить порядка 39,5 тыс. тенге в месяц, что составляет 48% от его заработка.
Альтернативой в данном случае выступает система жилстройсбережений. Для сравнения, на ежемесячное обслуживание ипотеки через систему жилстройсбережений житель ЮКО будет направлять 21,9 тыс. тенге. Это 26% заработной платы среднестатистического наемного работника в регионе.
Выделяя на сбережения 25% своих трудовых доходов в течение 5 с половиной лет представитель среднего класса ЮКО может накопить порядка 1,4 млн тенге. Этого уровня недостаточно для того, чтобы претендовать на обычную банковскую ипотеку, но достаточно для того, чтобы получить кредит на покупку льготного жилья через программы оператора системы жилстройсбережений.