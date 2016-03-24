В ЮКО пройдет международный инвестиционный форум. Об этом сообщил заместитель акима области Сапарбек Туякбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Форум "Ontustik Invest 2016" проводится в целях привлечения прямых иностранных инвестиций и продвижения инвестиционного имиджа Южно-Казахстанской области. Мероприятие пройдет 28–29 апреля 2016 года.
"В рамках данного форума наряду с ознакомлением иностранных инвесторов с реформами по улучшению инвестиционного климата страны и новыми инвестиционными возможностями ЮКО планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов в приоритетных сферах экономики региона, таких как сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, фармацевтика", – говорится в пресс-релизе.
Форум станет диалоговой площадкой иностранных инвесторов, местных предпринимателей, представителей государственных органов и национальных компаний для налаживания взаимовыгодного сотрудничества и укрепления деловых связей.
"Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, а также фармацевтика для нас очень важные темы. Ведь данные сферы у нас, в южном регионе, развиты лучше, чем в других областях и странах. И поэтому мы должны познакомить иностранных инвесторов с нашими возможностями. К примеру, в соседнем Китае наши органически чистые, качественные товары имеют огромный спрос. И ценовые предложения подходят для наших предпринимателей. На сегодняшний день мы ведем переговоры. Таким образом, благодаря подобным разносторонним работам наша местная продукция сможет экспортироваться в другие страны. И поэтому данный форум очень важен для Южно-Казахстанской области", – сообщил Туякбаев в ходе брифинга.
В целом, в рамках указанного мероприятия ожидается участие более 500 человек, в том числе представителей иностранных компаний, дипломатических миссий, международных организаций, а также местных бизнес-сообществ, центральных и местных государственных органов, национальных компаний и институтов развития. На сегодняшний день уже подтвердили участие около 300 делегатов из 12 стран.
Ожидается, что предстоящий форум придаст дополнительный импульс для развития региона и привлечения отечественных и иностранных инвесторов.