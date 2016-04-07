В ЮКО в рамках ГЧП планируют построить 10 объектов здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
"За период реализации Госпрограммы "Саламатты Қазақстан" в Южно-Казахстанской области местным управлением здравоохранения достигнуты целевые индикаторы. В результате чего численность населения выросла на 6%, а продолжительность жизни выросла на 3%", – сообщил в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций ЮКО главный врач области Сейтжамал Пакеев.
В информации отмечается, что в области планируется реализация 10 проектов в рамках государственно-частного партнерства. А именно: строительство областных онкологического и противотуберкулезного диспансеров, поликлиник №9 и №11 в Шымкенте, районных поликлиник в городе Жетысай и селе Мырзакент Махтаральского района и других объектов здравоохранения.
В целом, руководитель управления здравоохранения отметил, что в целях реализации Государственной программы "Денсаулық" и Плана нации "100 конкретных шагов" основными направлениями развития системы здравоохранения станут внедрение интегрированного управления заболеваний, качественного лекарственного обеспечения и медицинской помощи на первичном уровне.
На основе принципа интегрированной медицинской помощи разработаны "!дорожные карты" по 6 приоритетным направлениям: охрана материнства и детства; острый инфаркт миокарда; острое мозговое кровообращения; злокачественные новообразования; несчастные случаи (ДТП, отравления); туберкулез.
"За период реализации Госпрограммы "Саламатты Қазақстан" в Южно-Казахстанской области местным управлением здравоохранения достигнуты целевые индикаторы. В результате чего численность населения выросла на 6%, а продолжительность жизни выросла на 3%", – сообщил в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций ЮКО главный врач области Сейтжамал Пакеев.
В информации отмечается, что в области планируется реализация 10 проектов в рамках государственно-частного партнерства. А именно: строительство областных онкологического и противотуберкулезного диспансеров, поликлиник №9 и №11 в Шымкенте, районных поликлиник в городе Жетысай и селе Мырзакент Махтаральского района и других объектов здравоохранения.
В целом, руководитель управления здравоохранения отметил, что в целях реализации Государственной программы "Денсаулық" и Плана нации "100 конкретных шагов" основными направлениями развития системы здравоохранения станут внедрение интегрированного управления заболеваний, качественного лекарственного обеспечения и медицинской помощи на первичном уровне.
На основе принципа интегрированной медицинской помощи разработаны "!дорожные карты" по 6 приоритетным направлениям: охрана материнства и детства; острый инфаркт миокарда; острое мозговое кровообращения; злокачественные новообразования; несчастные случаи (ДТП, отравления); туберкулез.