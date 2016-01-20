В ЮКО женщина родила дочь в полицейской машине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Южноказахстанские полицейские Нурлыбай Тасыбаев и Жасулан Пиримжанов приняли роды прямо в служебном автомобиле. "Глубокой ночью полицейские заметили вдоль дороги сломанный автомобиль. Подойдя к машине, они увидели, что в ней находится будущая мама. Роженице необходима была срочная помощь. Перепуганный муж на тот момент уже поддался панике. Нурлыбай Тасыбаев не растерялся и пересадил беременную женщину к себе в авто, чтобы отвезти в районную больницу. По дороге у дамы начались роды", – передает телеканал.
Полицейский сам принял роды, завернул ребенка в свою куртку и доставил вместе с мамой в больницу. "Я даже представить боюсь, чтобы мы делали без них. Они теперь как крестные отцы для нашего ребенка", – рассказала Салтанат Орынбекова.
Врачи, осмотрев малышку, заверили, что она абсолютно здорова. Девочку назвали Раяна.