Культура
В ЮНЕСКО направлена заявка о признании 2 200-летнего возраста Шымкента
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В ЮНЕСКО направлена заявка об официальном признании 2 200-летнего возраста Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Об этом журналистам сообщил аким Шымкента Дархан Саты­балды на специально созванной пресс-конференции. Предполагается, что на генеральной конференции ЮНЕСКО ее рассмотрят в 2016 году и вынесут соответствую­щее решение, подтверждающее статус самого древнего города страны. Историки и археологи вкупе с руководством города не сомневаются: на мировом уровне будет признано, что Шымкенту 2 200 лет.

Учеными проделана колоссальная работа. Доказательства древности Шымкента они добыли еще 10 лет назад, проведя на городище археологические раскопки. Сначала два полевых сезона работала археологическая экспедиция ЮКГУ им. М. Ауэзова под руководством Бауржана Байтанаева. Затем исследования были продолжены в рамках Государственной программы "Культурное наследие". Найденные погребения, древняя посуда, ювелирные украшения, керамика, датированные III–IV веками до нашей эры неопровержимо свидетельствуют о столь солидном возрасте. И не беда, что письменных тому подтверждений нет. Впервые название населенного пункта в письменных источниках встречается в сочинении Шараф ад-дина Али Йе(а)зди "Зафар-наме" (1425 год), описывающего события, связанные с походами Тимура. Но зачастую города, особенно древние, возникали гораздо раньше, чем появлялись упоминания о них в письменных источниках.

Апофеозом исследовательской работы стало проведение минувшей осенью международной научно-практической конференции. На ней подписана резолюция, послужившая основой для подачи заявки в ЮНЕСКО. Артефакты, представленные на конференции ученым семи стран мира и представителям ЮНЕСКО, убедили специалистов в почтенном возрасте Шымкента. Исходя из этого, ее участники и подписали резолюцию. Если заявка получит одобрение, то празднование состоится уже в 2017 году.

Дархан Сатыбалды отметил, что к подготовке юбилейных торжеств уже подключились государственные органы на республиканском уровне. Параллельно готовится план мероприятий, которые будут проводиться в дни празднования 2 200-летия Шымкента.

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