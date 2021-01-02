В ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни детей, рожденных в 2021 году
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире и продолжительности жизни детей, рожденных в 2021 году, сообщает Ria.ru.
Согласно их статистике, средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года.
Первый ребенок этого года появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. Ожидалось, что в первый день 2021 года родится 371 тысяча детей. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.
"Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.
Также аналитики предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 миллионов детей.
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