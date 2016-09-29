В Южном Казахстане откроют завод по переработке верблюжьего молока
Ботагоз Балтабаева
В Туркестане планируют открыть завод по переработке верблюжьего молока, сообщает Kazpravda.kz.
100 тонн верблюжьего молока в день – именно на такую мощность переработки ориентируются бизнесмены при строительстве завода. Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного на международном инвестиционном форуме Ontustik Invest 2016 в апреле нынешнего года. Инициатива создать специализированное производство исходит от компании Golden Camel Group LTD. Она инвестирует в строительство свыше 8 млрд тенге. Земельный участок, на котором расположится предприятие, уже выбран. Возведение нового здания начнется в ноябре.
После сдачи объекта в эксплуатацию около 180 жителей Туркестана будут обеспечены рабочими местами. Продукцию планируется поставлять на внутренний рынок, экспортировать в Китай и в страны Таможенного союза.
Сообщается, что в рамках форума Ontustik Invest 2016 между акиматом области и представителями зарубежных и отечественных компаний подписано более 40 меморандумов о сотрудничестве на общую сумму около 2,5 млрд USD.