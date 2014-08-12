В Южной Корее нашли полезное применение окуркам

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nanotechnology, исследователи из Сеульского национального университета рассказывают, как им удалось найти полезное применение использованным сигаретным фильтрам, состоящим из волокон ацетатной целлюлозы и, по общепринятому мнению, вредным для окружающей среды, сообщает Голос Америки.

"Наше исследование показало, что использованные сигаретные фильтры могут быть преобразованы в высокоэффективный углеродный материал с помощью простого одноэтапного процесса, который также представляет экологичное решение проблемы высокого спроса на энергию", - отмечает один из авторов работы Чжон Хеп И.

В итоге получается так называемый суперконденсатор, который, по словам ученых, способен накапливать большое количество энергии, быстро заряжается и держит заряд дольше, чем большинство альтернативных накопителей.

"Углерод – один из самых многообещающих компонентов для суперконденсаторов в связи с его низкой стоимостью, высокой пористостью, электронной проводимостью и стабильностью", – поясняют авторы.

По данным американской ассоциации по борьбе с курением Americans for Nonsmokers' Rights ("Американцы за права некурящих"), окурки являются одним из наиболее часто выбрасываемых предметов в мире и добавляют более 765 000 тонн к общему ежегодному объему мусора на планете.