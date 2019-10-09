В Южной Корее совершил ДТП еще один Казахстанец

В Южной Корее еще один казахстанец совершил аварию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"ДТП произошло в городе Чхонан. Управляя легковым автомобилем, казахстанец врезался в грузовик. В полиции выяснили, что виновник аварии не имел водительских прав. Более того, он находился в стране незаконно. Около года назад он приехал в Южную Корею в качестве туриста", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас 26-летний гражданин Казахстана получает лечение в одной из больниц Чхонана. Так как мужчина находился в стране незаконно и не имеет медицинской страховки, долг за его лечение растет ежедневно и уже составил несколько тысяч долларов.
Также пострадавший водитель намерен с него взыскать моральный и материальный ущерб. Гражданин Кореи оценил нанесенный ему урон в 10 миллионов вон – это около 8300 долларов США.
Отец ребенка, 34-летний Джанг Хендок, рассказал, что 20-летний казахстанец улетел на следующее утро после аварии. У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа.
ДТП с участием казахстанца вызвало большой общественный резонанс. В связи с этим южнокорейский министр юстиции Чо Гук поручил принять меры, чтобы предотвратить увеличение числа иностранных нелегальных мигрантов в стране.
Позже, в полиции города Кванджу, 23 сентября около семи часов вечера казахстанец врезался в автомобиль такси. После этого нарушитель попытался скрыться, но водитель сумел задержать его и передать полицейским.
Следователи выяснили, что у гражданина Казахстана не было водительских прав. К тому же, на территории Кореи он находился незаконно, заехав в страну в сентябре прошлого года по туристической визе.