В заданном режиме

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Мажит БЕКМЕЕВ, директор АО «Трансэнерго», Актобе
Наше предприятие осуществляет эксплуатацию 220 км магистральных и распределительных тепловых сетей, 23 котельных, 6 насосных станций. При подготовке к текущему отопительному сезону силами подрядных организаций были произведены капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей протяженностью 12,8 км на общую сумму 3,1 млрд. тенге. Работы были выполнены за счет бюджетных средств и средств, предусмотренных в тарифах, на жизненно важных и крупных участках.
Стоит отметить, что начиная с 2011 года при проведении капремонта сетей нами применяется новый тип труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке и системой конт­роля увлажнения изоляции. Внедряемое новшество во многом себя оправдывает. До этого мы использовали конструкцию трубопроводов с изолирующим материалом на основе минеральной ваты с защитным покрытием из оцинкованного железа. А она морально устарела. Новые изолированные трубы в ППУ надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие тепловые потери. Их применение позволяет увеличить срок использования трубопроводов. Наличие системы оперативно-дистанционного контроля дает возможность контролировать целостность трубы без проведения земляных работ. На сегодня АО «Трансэнерго» эксплуатирует порядка 39 км тепловых сетей, предварительно изолированных пенополиуретаном (ППУ).
В период подготовки к зимнему сезону также произведен на 100% текущий ремонт тепловых сетей, оборудования и контрольно-измерительных приборов в 23 котельных и на 6 насосных станциях. Сформирован аварийный запас труб, запорной арматуры на случай возникновения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Для бесперебойной работы котельных заключен договор с АПФ АО «КазТранс­Газ Аймак» на поставку газа. Для ликвидации ЧС на предприятии функционирует аварийно-техническая команда, состоя­щая из персонала сетевых районов и автотранспорт­ного цеха. Она полностью укомплектована. Совместно с АО «Актобе ТЭЦ» предприятие заблаговременно провело гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность и успешно вступило в зиму. Накануне независимой экспертной организацией было проведено комплексное обследование объектов теплоснабжения и выдано заключение о готовности АО «Трансэнерго» к отопительному периоду, а Комитетом атомного и энергетического надзора и контро­­ля Министерства энергетики – паспорт готовности.
Согласно постановлению горакимата отопительный сезон в Актобе начат с 1 октября. Еще раз отмечу, что для эксплуатации и поддержания в технически исправном состоянии теплового хозяйства, а также для производства запланированного объема работ на тепловых сетях и устранения повреждений предприятие располагает надежной производственно-технической базой, в полной мере оснащено землеройной, грузоподъемной и другой необходимой спецтехникой.
Рабочие места укомплектованы обученным и аттестованным персоналом, а для оперативного управления оборудованием тепловых сетей и котельных функцио­нирует круглосуточная дис­петчерская служба, которая осуществляет общее оперативное управление тепловыми сетями и координирует режимы отпуска тепла от ТЭЦ и его потребления в эксплуатационных районах. Аварийно-диспетчерская служба АО «Трансэнерго» имеет возможность оперативно устранять неисправности любой сложности, возникающие в процессе эксплуатации основного и вспомогательного оборудования предприятия. Тому способствует внедренная инновационная технология.
В 2010 году в рамках ин­вестпрограммы по модернизации системы теплоснабжения Актобе подрядной организацией ТОО «Технолинк ЛТД» выполнены работы по внедрению информационно-управляющей системы подачи тепла и теплоносителя с реконструкцией коммерчес­кого узла учета тепловой энергии, группировкой потребителей по 8 основным направлениям. На каждом из них создан технологический узел учета тепловой энергии с установкой приборов контроля и учета параметров теплоносителя.
Вся информация о параметрах работы с насосных станций и с технологических узлов учета тепловой энергии в режиме реального времени по беспроводной связи передается на диспетчерский пункт. Эффект от данной системы огромен. Теперь в едином центре собрана вся информация о получении тепла и распределении его между потребителями. Ведется круглосуточный контроль за работой котельных и насос­ных станций, подключенных к данной системе, диспетчер в режиме реального времени контролирует гидравличес­кий режим и соответствие параметров температурному графику.
Возможности дистанционного управления объектами позволяют насосным станциям работать без обслуживающего персонала, а наличие в системе web клиентских лицензий позволяет наблюдать за работой системы удаленно, из любой точки, где имеется доступ к Интернету. В настоящее время к данной системе подключены 4 насосные станции и 3 котельные. В будущем планируется также подключение других объектов после их реконструкции.
В перспективе особое внимание АО «Трансэнерго» будет уделено повышению энергоэффективности работы тепловых сетей и котельных. Уже сегодня в котельном хозяйстве внедряется современное оборудование, устанавливаются электронные приборы, проводятся режимно-наладочные работы, что способствует снижению расхода топлива. Кроме этого, по заказу ГУ «Отдел строи­тельства города Актобе» ведется работа по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 9 котельных, внедрение современного теплоэнергетического оборудования с возможностью передачи данных на диспетчерский пункт. Активно ведется разъяснительная работа среди потребителей. Количество потребителей с индивидуальными приборами учета горячей воды составляет 99,6%.
Ежегодное выполнение в полном объеме работ по кап­ремонту и реконструкции тепловых сетей, внедрение новых технологий позволяют нам существенно повысить эффективность системы теп­лоснабжения города, обеспечить стабильное и качественное снабжение тепловой энергией потребителей.

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