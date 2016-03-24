В Закон "О зеленой экономике" внесен ряд поправок

В Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике" внесен ряд поправок, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Законопроект направлен на дальнейшую реализацию концепции по переходу Казахстана к "зеленой экономике", утвержденной Указом Президента РК 30 мая 2013 года, и плана мероприятий на 2013–2020 годы.
"Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный, Водный, Экологический и Предпринимательский кодексы, кодексы "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", "Об административных правонарушениях", а также несколько законов", – говорится в заключении Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
В частности, в Водном кодексе уточнены понятия удельной и укрупненной норм водопотребления и водоотведения, а также компетенция уполномоченного органа дополнена функциями по разработке и утверждению методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.
В Экологическом кодексе уточнен механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования, дополнен принципами расширенной ответственности производителя. Также усовершенствована норма по экологическому мониторингу для недропользователей, осуществляющих хозяйственную деятельность в государственной заповедной зоне, в северной части Каспийского моря в зимний период.
В Предпринимательский кодекс внесены изменения, необходимые для снятия ограничений в инвестиционных преференциях в отношении проектов добычи метана, угольных пластов, реализуемых в рамках приоритетного инвестиционного проекта.
В Закон "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" внесены изменения и дополнения по развитию возобновляемой электроэнергетики, созданию резервного фонда в сфере возобновляемых источников энергии, совершенствованию механизма их присоединения к сетям Единой электроэнергетической системы страны.
Напомним, ранее вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев рассказал
о преимуществах, которые, как ожидается, принесет переход к "зеленой экономике". По его словам, проект поможет не только снизить риски от таких глобальных угроз, таких как изменение климата, истощение полезных ископаемых, дефицит водных ресурсов, но откроет и дополнительные возможности для нашей страны.