В зале не было свободных мест – фильм "Айка" показали в Берлине

Культура
Екатерина Елисеева
Фильм "Айка" с Самал Еслямовой в главной роли презентовали в Берлине. В кинотеатре "Хакеше Хёфе" не было свободных мест, сообщает 24.kz.

"Многие зрители приехали на показ из других городов Германии, так как слышали о киноленте, получившей награды на престижных международных конкурсах, в том числе и в немецком Котбусе, где в прошлом году фильм взял Гран-при. Посмотреть киноленту пришли также казахстанские дипломаты и студенты из Казахстана, обучающиеся в Германии. Прилетела на премьеру и Самал Еслямова – обладательница приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль", – говорится в информации.  

Отмечается, что драма о нелегкой жизни эмигрантки Айки до глубины души тронула зрителей. О том, как шли съёмки, сложно ли было вжиться в роль, и о повседневных трудностях Самал рассказала зрителям после просмотра картины. К примеру, актрисе на протяжении 6 лет, а именно столько шли съёмки, пришлось не менять прически, придерживаться диеты и даже прятаться от солнца, чтобы не загореть.

 "Это, конечно, часть жизни – шесть лет, которые мы снимали. Это столько сил, столько времени! И каждое движение было отрепетировано в этом фильме, каждое движение было не просто так. Всё это было передано после изнурительных репетиций. Эта роль очень важная в моей жизни, которую я никогда не забуду. Я играла большую любовь, связь ребёнка и мамы. Это самая главная тема жизни. Конечно же, зрителю, каждому человеку она дойдёт, так как у каждого есть мама", – рассказала актриса Самал Еслямова.

Также сообщается, что помимо Берлина, "Айку" в эти дни презентуют в кинотеатрах Лейпцига, Потсдама, Дрездена и Майнца.

Напомним, 12 февраля в столице Казахстана прошла премьера фильма "Айка" режиссера Сергея Дворцевого.

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