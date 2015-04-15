В замкнутом круге

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Елена ИВАНОВА
В качестве причин экономических кризисов исследователи выдвигают различные факторы, среди которых важную роль играют психологические (в частности, резкая смена настроений бизнесменов и потребителей, ведущая от оптимизма к пессимизму, от эйфории – к панике).
Все дело в том, что в условиях экономического дисбаланса психологический настрой общества оказывает влияние на длительность и формы протекания кризиса, его последствия. Поэтому некоторые ученые считают: для понимания их происхождения и особенностей учет психологического фактора важен едва ли не в той же степени, как и для понимания причин военных побед и поражений или причин революций. Таково, в частности, мнение американского экономиста Алана Гринспена.
Подобную теорию его британский коллега Дж. Миллс выдвигал еще в XIX веке, отмечая, что объяснение кризисов следует искать в душевных особенностях человека, так как кредит, колебания которого составляют самую характерную черту дисбаланса, есть явление духовного порядка.
Он подчеркивал, что паника уничтожает кредит и, соответственно, вредит экономике. Поэтому и основной вопрос экономистов остается прежним – как определить, в какой момент иррациональный оптимизм завышает стоимость активов настолько, что резко возрастает риск внезапных и продолжительных падений.
Попытки изобразить динамику протекания кризиса в душах, умах и, собственно, в экономике, имеются. Согласно одной из теорий, экономический среднесрочный цикл деловой активности состоит из четырех фаз: оживления, когда после падения производства и застоя начинается экономический рост; подъема, когда экономический рост ускоряется, наступает процветание, переходящее в бум; рецессии, во время которой эйфория процветания сменяется паникой, сопровождающей обвал и крах. Четвертая фаза – депрессия, или застой, когда наступает некоторое равновесие: спад уже прекращается, но и роста нет.
В фазе оживления в экономике уже накопились необходимые капиталы, прошли основные банкротства, установилось определенное соответствие между спросом и предложением, ценами и затратами. Благодаря этому происходит перемена настроения общества с пессимизма на осторожный или даже более ярко выраженный оптимизм. Психологически очень важно, что бизнесмены все заметнее начинают верить в то, что дела вот-вот начнут улучшаться. В этот период они похожи на людей, которые заждались хорошей погоды, но не знают, когда она установится.
В фазе подъема рост ускоряется, оживление становится всеобщим. Повышается спрос на различные товары, значительно увеличиваются инвестиции, что очень часто ведет к существенному повышению цен. Эти процессы еще более усиливаются биржевыми и торговыми спекулянтами. Постепенно незадействованные ресурсы полностью используются, требуется расширение ресурсной базы и рынка капиталов. К концу этой фазы обычно не хватает и рабочей силы, а зарплата сильно повышается.
«Растущий кредит мощнейшим образом все ускоряет и расширяет, спрос на него растет, что вызывает повышение ставок; открываются и учреждаются новые предприятия, активизируются спекуляции на бирже. Если рост становится бурным, то экономика переходит в состояние перегрева. Еще более усиливается процесс создания новых предприятий, нередко именуемый «учредительской горячкой». Объем акций и ценных бумаг растет, вновь эмитируемые бумаги выбрасываются на денежный рынок, что ведет к его напряжению, так как свободных денежных ресурсов одновременно на инвестиции, расширение кредитов, покупку новых объемов ценных бумаг не хватает», – пишет в своей работе российский социолог и экономист Леонид Гринин.
По его мнению, ошибка связана с неправомерными ожиданиями, что нынешнее положение сохранится и в будущем. Все это приводит к чрезмерной оценке капитальных активов. Ситуация на ипотечном рынке в США, начиная с 2001 года, прекрасно подтверждает это. Многие люди стали брать ипотечные кредиты и покупать дома с расчетом, что цена последних повысится и они смогут в будущем перепродать здания с выгодой.
Люди, купившие жилье раньше и, следовательно, дешевле, охотно продавали его, брали дешевые кредиты и строили новое. Это становилось бизнесом как для отдельных индивидуумов, так и для целых финансовых секторов. Рост спекуляций вел в свою очередь к росту цен. Кроме того, многие домовладельцы под впечатлением роста стоимости их собственности стали брать больше потребительских кредитов.
Когда же цены на дома перестали расти, а затем начали снижаться, это вызвало разорение спекулянтов, невозвращение кредитов, фактическое обеднение домовладельцев и в целом – цепную реакцию, ведущую к кризису.
Таким образом, в период циклического подъема и спада гигантские «качели» спроса и цен сначала взмывают ввысь, а потом резко падают. Падение происходит потому, что в пик бума экономика переходит в крайне неустойчивое состояние. При создавшихся диспропорциях в результате огромного напряжения экономики и исчерпания резервов, при громадном росте объемов срочной задолженности и товарных запасов, чрезмерно завышенной оценке активов даже легкого толчка достаточно, чтобы все обрушилось.
И когда в процесс вмешиваются какие-то негативные факторы (например, неожиданное падение спроса или цен, банкротство крупной фирмы, дефолт иностранного государства, дополнительный спрос на деньги при осложнении политической обстановки, новый закон, меняющий правила игры), начинаются крах и острый кризис.
В бизнесе, как отмечает Л. Гринин, всегда существуют два условных типа людей: «осторожные» и «отчаянные». В период подъема и бума преобладают вторые, а в период депрессии – первые. Поэтому психологию поведения бизнесменов в период бума и кризиса отчасти можно сравнить с настроением наступающих и отступающих войск.
Когда армия идет вперед, солдаты действуют под влиянием общего наступательного порыва. Но когда наступательный дух слабеет, порой достаточно какой-нибудь контратаки противника, панического слуха, чтобы наступающая армия вдруг обратилась в бегство. Теперь действует уже психология опас­ности: «спасайся, кто может».
Период рецессии – время очень тяжелых решений, напоминающее психологическое состояние капитана терпящего бедствие судна, который, чтобы спасти корабль и людей, отдает приказ выбросить за борт ценный груз, ради которого он, собственно, и предпринял плавание. В этот период многим кажется, что все, чему они посвятили долгие годы упорнейшего труда, рушится и валится.
Беспомощность, ущербность, безнадежность – основная причина суицидов разорившихся бизнесменов и просто отчаявшихся людей. По данным ВОЗ, пять тысяч человек, погибших сверх «обычной статистики», свели счеты с жизнью именно из-за финансовых потерь и других последствий рецессии. Жертвами становились преимущественно мужчины, причем больше всего суицидов было совершено в странах Евросоюза, Северной и Центральной Америки.
Так, ученые выяснили, что в Европе из-за кризиса расставались с жизнью намного более молодые мужчины, чем в Америке (15–24 года против 45–64 лет соответственно). Кроме того, оказалось, что статистика суицидов в Европе оказалась выше в новых странах ЕС, таких как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Чехия и государства Балтии. Прискорбно, что потери понесли в основном наиболее трудоспособные группы населения.
Также они отмечают, что зафиксированные суициды – это лишь вершина айсберга: следует учитывать, что на каждый смертельный случай приходится 30–40 попыток самоубийства, а на каждый из них – еще около десятка людей с суицидальными помыслами.
Авторов пугает то, что в пострадавших странах у людей сохранилась сильная тревога в связи с возможным повторением кризиса. Недавние исследования показали рост депрессии и беспокойства, особенно среди тех, кто ранее терял работу или испытывал финансовые трудности. Действия одних начинают заражать депрессией других. Таким образом, выйти из сложившейся экономической ситуации становится крайне сложно.

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