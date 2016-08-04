Происшествия
В Западно-Казахстанской области произошел взрыв на автозаправке
Талгат Исенов
В ЗКО произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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"В 15.45 в Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области, на автомобильной газозаправочной станции ТОО "Алау газ" произошел взрыв двух емкостей по 10 куб. м газовой смеси (пропан), что повлекло возгорание помещения операторской на площади 25 кв. м. Пожар был локализован в 16.20 и ликвидирован в 16.34", – говорится в сообщении.

С места происшествия в Центральную районную больницу Бурлинского района с ожогами были госпитализированы оператор АЗС и один из водителей. В ликвидации ЧС задействовали 14 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области.

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