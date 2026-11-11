В ЗКО прошли встречи республиканской информационно-разъяснительной группы

За строкой Послания

Работа республиканской информационно-разъяснительной группы направлена на широкое разъяснение инициатив Главы государства, развитие открытого диалога с обществом и вовлечение граждан в процессы развития страны

Фото: акимат ЗКО

Представители республиканской информационно-разъяснительной группы встретились с жителями региона и обсудили основные задачи и приоритетные направления, обозначенные в Послании Главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области

В состав группы вошли вице-министр энергетики Кайырхан Туктышбаев, член Қазақстан Халық Кеңесі Мурат Мукаев, депутат Курултая Снежанна Имашева и вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

Одной из площадок для обсуждения стал Казахский университет инновационных и телекоммуникационных систем, где состоялась встреча с преподавателями и студентами. В ходе открытого диалога участники обсудили вопросы развития системы образования, подготовки квалифицированных кадров и повышения роли молодежи в общественно-экономическом развитии страны.

Особое внимание было уделено повышению качества образования, адаптации образовательных программ к современным требованиям рынка труда, развитию профессиональных компетенций и созданию условий для реализации потенциала молодых специалистов. Кроме того, была подчеркнута важность формирования гражданской ответственности молодежи, ее активного участия в общественной жизни и осознанного отношения к будущему страны.

Далее представители группы встретились с представителями сферы культуры в креативном хабе «Ozge Epic». В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития культурной отрасли, поддержки творческих инициатив, сохранения национальных ценностей и повышения потенциала креативных индустрий.

Участники обменялись мнениями о роли культуры в укреплении национальной идентичности, сохранении историко-культурного наследия и формировании общественного сознания. Также была отмечена необходимость поддержки творческих граждан, продвижения инициатив талантливой молодежи и популяризации отечественного культурного продукта.

Следующая встреча прошла со спортсменами на базе спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями. В центре внимания оказались вопросы развития массового и профессионального спорта, обеспечения доступности спортивной инфраструктуры, поддержки параспорта и популяризации здорового образа жизни.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено созданию равных возможностей для занятий физической культурой и спортом, совершенствованию материально-технической базы спортивных объектов, а также поддержке спортсменов, представляющих регион на республиканских и международных соревнованиях.

Было отмечено, что спорт играет важную роль не только в укреплении здоровья, но и в раскрытии потенциала людей с особыми потребностями, их социальной адаптации и активном участии в жизни общества.

Все встречи прошли в формате открытого диалога. Участники смогли задать интересующие вопросы, поделиться мнениями и внести свои предложения. Представители республиканской информационно-разъяснительной группы подробно остановились на приоритетах Послания, основных направлениях государственной политики и предстоящих задачах.

#ЗКО #послание #разъяснение

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