​В «запевке» звучала домбра

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Мелодичные переливы домб­ры, Коркыт-ата, сидящий в юрте и рассказывающий народные предания, повествующие о традициях и обычаях степи, – с театрализованного представления началось празднование Дня казахской культуры в КГУ «Қоғамдық келiсiм» акимата области.

Участниками мероприятия, посвященного 25-летию Независимости и республиканскому проекту «Большая страна – большая семья», стали представители этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции, учащиеся колледжей и школ Костаная.

– Казахстан – земля древней цивилизации евразийского континента, где проходили важнейшие торговые пути, связывающие Восток и Запад. Казахский народ оказался на стыке двух культур, впитав в себя все самое ценное, обретя богатое духовное и культурное наследие, – отметил председатель казахского этнокультурного объединения Калкаман Жакып. – Мудрость наших предков отразилась в каждой детали, в каждом орнаменте. Возьмем, к примеру, юрту – величайшее изобретение номадов. Если в юрте изнашивались детали, то они все менялись, за исключением шанырака, который играл в жизни казаха особую роль. С ним связывались достаток, счастье, дружба, слово «шанырак» трактовалось как «домашний очаг», «дом», «семья». Недаром шанырак занял центральное место на Государственном гербе Казахстана, олицетворяя образ общего дома всех этносов, проживающих в государстве. А консолидирующая роль в единении этносов принадлежит казахскому языку, который является душой и достоянием всего народа.

Богатая концертная программа была насыщена пением и инструментальной музыкой. Слушатели могли насладиться кюями, исполненными артистами областной филармонии. Произведения «Аққу», «Дәйдидау», «Жетi жек» подарил семейный дуэт Батырбека и Лауры Байназаровых, виртуозно играющих на домбре и кобызе.

– Нашему творческому и семейному союзу больше 20 лет, – рассказывают артисты. – В репертуаре более 100 кюев, которые мы исполняем во время гастролей в России, Украине, Германии, Франции. Нас всегда тепло принимали. Иностранцы обожают самобытную казахскую культуру, оригинальные национальные музыкальные инструменты.

Финальным аккордом концерта прозвучала песня «Елiм менiң», стихи для которой написал Президент Нурсултан Назарбаев.

– Эта песня с первых дней своего существования обрела всенародную любовь, – говорит солист-вокалист ансамбля фольклорной музыки «Акжелен» Манапбек Кадыров, исполнивший ее на празднике. – В ней передана такая палитра сыновних и отеческих чувств к своей Родине, к горячо любимому народу!

Всех зрителей организаторы угостили баурсаками, ставшими настоящим этнобрендом страны, символизирующим гостеприимство и радушие казахского народа. 

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