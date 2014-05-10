В защиту малого бизнеса

Вся причина в том, что региональный департамент ЧС после проведения внеплановой проверки по соблюдению требований правил пожарной безопасности выявил на объекте ряд нарушений. В частности, автоматическая пожарная сигнализация в торговом доме, бизнес-центре и в отдельно стоящем двухэтажном здании для продажи сотовых телефонов и других принадлежностей была в нерабочем состоянии. Отсутствовала автоматическая установка пожаротушения, а в офисе и в бизнес-центре использовался горючий материал для отделки стен и потолков на путях эвакуации. За это руководство ТОО было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 312 КоАП РК и наказано штрафом. Наряду с этим представители департамента обратились в суд с иском о приостановлении деятельности торгового дома «Нурдаулет-Актобе» до устранения всех нарушений.

Суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление госоргана. В свою очередь апелляционная судебная коллегия по граж­данским и административным делам областного суда оставила этот вердикт без изменения. 16 апреля решением специализированного межрайонного экономического суда области исковое заявление ДЧС области к «Нурдаулет-Актобе» также было удовлетворено.

В этой ситуации с целью защиты прав и законных интересов представителей малого бизнеса, занятых торговлей в ТЦ «Нурдаулет», а также урегулирования сложившейся обстановки в дело вмешалась региональная палата предпринимателей (РПП). В рамках заключенных меморандумов о взаимном сотрудничестве с государственными органами контроля и надзора она провела ряд встреч. Как отметил эксперт РПП Мирлан Бисенгалиев, в результате переговоров, а также с учетом устранения руководством торгового центра выявленных в ходе проверки недостатков в сфере противопожарной безопасности достигнута договоренность – не приос­танавливать деятельность торгового комплекса. В настоящее время проводится процедура согласования устраненных нарушений с органами ДЧС области.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе