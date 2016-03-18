​В защиту прав потребителя

В Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики состоялось 1-е заседание Согласительной комиссии при антимонопольном органе по рассмотрению проектов заключений по результатам расследований нарушений антимонопольного законодательства на предмет их полноты, а также качества приведенных в нем доказательств.

Впервые в практике государственных органов РК в процедуру принятия решений по итогам антимонопольных расследований вовлечены представители негосударственных организаций и субъектов бизнеса: это Национальная палата предпринимателей, Центр развития и защиты конкурентной политики, эксперты, в том числе со стороны субъекта, чьи действия явились предметом расследования.

Как подчеркнул председатель КРЕМ и ЗК Серик Жумангарин, создание Согласительной комиссии является одним из основных нововведений, реализуемых в соответствии с поручением Президента РК модернизировать деятельность антимонопольной службы РК согласно стандартам ОЭСР. Суть работы комиссии – это открытое обсуждение проведенного расследования перед вынесением решения и возможного наказания объекта расследования.

– Несмотря на рекомендательный характер принимаемых решений членами комиссии, я, как руководитель органа, гарантирую безусловное исполнение рекомендаций комиссии, принятых в соответствии с регламентом, – заявил Серик Жумангарин.

В ходе заседания был рассмотрен проект заключения по факту злоупот­ребления доминирующим положением ТОО «РЦКУ-Костанай» при навязывании потребителям Костанайской области заключения договоров по техническому обслуживанию распределительных газопроводов, внутридомовых газовых сетей и оборудования.

По итогам заседания члены комиссии рекомендовали антимонопольному органу прекратить в отношении ТОО «РЦКУ-Костанай» расследование по факту злоупотребления доминирующим положением, поскольку представители ТОО сумели доказать в ходе обсуждения, что нарушений законодательства РК в данной области не было.

Однако комиссия рекомендовала изу­чить имеющиеся сведения в рамках начатого расследования по факту недобросовестной конкуренции. Озвученные на заседании комиссии факты свидетельствовали о том, что потребители были ущемлены в своем праве свободного выбора организации, оказывающей соответствующие услуги.

Для сведения: Согласительная комиссия является консультативно-совещательным органом антимонопольного ведомства. Комиссия создана впервые в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Предпринимательского кодекса РК в целях рассмотрения проектов заключений по результатам расследований нарушений антимонопольного законодательства РК с приглашением на заседание лиц, участвующих в расследовании.

До завершения расследования объект расследования имеет право обратиться в антимонопольный орган и ознакомиться с проектом заключения по итогам расследования и изложить свои выводы о согласии/;несогласии с заключением. Комиссия принимает решение большинством голосов. В составе Согласительной комиссии, кроме сотрудников антимонопольного органа, представлены независимые эксперты, включая приглашенных экспертов со стороны объекта расследования.