​В защиту заключенных

Под председательством уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова состоялось заседание Координационного совета национального превентивного механизма против пыток (НПМ).

В ходе заседания, в котором также приняли участие заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов и председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков, были обсуждены актуальные вопросы обеспечения прав человека в местах лишения свободы.

Предметом рассмотрения Координационного совета, в частности, стали итоги проверки по поручению Генерального прокурора пенитенциарных учреждений Алматинской области, которая подтвердила факты жестокого обращения с осужденными, оказания на них давления с целью сокрытия неправомерных действий сотрудников этих учреждений. В связи с данным вопросом Координационный совет поднял перед руководством МВД вопрос о необходимости наказания виновных лиц.

Члены Координационного совета на основе выявленных в ходе превентивных посещений фактов отметили и наличие в исправительных учреждениях повышенных факторов риска жестокого обращения с применением специальных средств. Было принято решение о внедрении практики привлечения участников НПМ к проведению обысковых мероприятий и приема с этапов осужденных в колониях.