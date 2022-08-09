В здоровом теле – здоровый дух!

Для жителей столицы проводятся бесплатные тренировки на свежем воздухе по пяти видам спорта.

В рамках проекта «Доступный спорт», запущенного благодаря инициативе и поддержке Министерства культуры и спорта, жители столицы могут заниматься фитнесом, йогой, скандинавской ходьбой, настольным теннисом и каратэ. Все тренировки проходят по два раза в неделю в парках города. Записываться нужно только на тренировки по настольному теннису, так как они идут в залах, на остальные можно просто прийти по расписанию в указанное на странице проекта в Instagram

@dostupnyi_sportkz время.

– Проект начал работу в начале октября прошлого года в столице. Он продлился до конца декабря 2021 года и охватил около 20 тысяч человек. С апреля 2022 года проект вновь распахнул двери уже в семи городах Казахстана – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане, Семее, Актау, Петропавловске. В каждом городе выбраны от двух до шести локаций, где проводятся тренировки по каждому виду спорта. В основном занятия начинаются с 17.00 и длятся час, есть и утренние группы по скандинавской ходьбе и йоге, – рассказала руководитель проекта «Доступный спорт» Данагуль Саберлинова.

Возрастной состав участников в основном от 30 до 55 лет, но есть и люди возраста 70+ – они занимаются скандинавской ходьбой. Тренировки по каратэ в основном посещают дети и подростки, а вот бег – молодежь до 30 лет. Наибольшей популярностью пользуются тренировки по скандинавской ходьбе: сюда приходят люди разных возрастов. Инструкторы с нуля обучают каждого, и те, кто занимается с начала проекта, уже хорошо владеют основными техниками. Утренние занятия по йоге тоже набирают популярность: в среднем на каждую тренировку приходят 20–30 человек.

– У нас работают только квалифицированные тренеры и инструкторы. Мы сотрудничаем с Республиканской федерацией по настольному теннису и Республиканской национальной федерацией киокушинкай-кан каратэ, а также с фитнес-центрами World Class Green и Fitness Pro School, тренеры которых работают в Нур-Султане и других городах. Хочется отметить и инструкторов школы скандинавской ходьбы Hodi.kz, – добавила Данагуль Саберлинова.

«Доступный спорт» нашел огромную поддержку среди жителей городов-участников, организаторы продолжают получать множество отзывов и пожеланий о его продлении и в будущем надеются расширить географию проекта.