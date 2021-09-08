​В здоровом теле здоровый дух

Отрадно, что в такой многоконфессиональной стране, как Казахстан, стали заботиться не только о духовной жизни своих прихожан, но и все больше уделяют внимание и физической культуре, причем делая упор не только на современные виды, но и на традиционные национальные виды спорта, тем самым подтверждая древнюю истину, что только в здоровом теле обитает здоровый дух. Данное мероприятие было организовано в рамках программы «Асыл мұра» при поддержке управления по делам религий Алматы.

Спартакиаду открыли соревнования по легкой атлетике. В беге на дистанцию в 100 метров победителем стал Бауыржан Абдихайым (Центральная мечеть), второе место завоевал Рамазан Оралбаев (Мечеть Нур) и третье место занял Бекзат Тлеубеков (Мечеть Алгабас). Все три атлета в таком же порядке заняли призовые места на дистанции в 200 метров. А вот в эстафете 4 х 100 метров победителями стали Азамат Сайлаубаев, Рамазан Азимов, Бекзат Тлеубеков и Салман Орынбай (Мечеть Алгабас).

В турнире по асык ату чемпионом был признан Ерлан Контуреев (Мечеть Абай), на втором месте – Дауренбек Жаркин (Мечеть Алгабас), а замкнул тройку лидеров Мадияр Жумахан (Мечеть Конаев).

Лучший результат в поднятии гири показал Алмас Мухаметулла (Мечеть Мырзахмет), который за две минуты поднял 16-килограммовую гирю 135 раз! Второй результат показал Мейрамбек Байзак (Нур-Мубарак) – 66 раз и третье место у Бауыржана Абдихайыма, который поднял спортивный снаряд 60 раз.

Рекорд по поднятию барана среди участников спартакиады установил Бауыржан Абдихайым, который сделал это целых 581 раз. В качестве приза победителю был подарен 40-килограммовый баран.

– Сегодня принимал участие в спартакиаде среди прихожан мечетей. Хочу сказать спасибо организаторам за этот спортивный праздник. Мне посчастливилось выступить в нескольких видах спорта. В поднятии барана, беге на 100 и 200 метров удалось завоевать золотые медали, по воле Всевышнего. Благодарю за поддержку всех болельщиков, – сказал после церемонии награждения новоявленный рекордсмен.

Состязание по перетягиванию каната завершилось победой команды «Медеу», второе и третье места разделили спорт­смены «Алатау» и «Алгабас». В армрестлинге победу одержал Мейрамбек Байзак, «серебро» – у Райымбека Зульфихарова (Мечеть Мырзахмет), а бронзовым призером стал Бауыржан Абдихайым.

Призеры спартакиады были награждены медалями и ценными подарками. Участники соревнований получили массу впечатлений и позитивных эмоций. По словам организаторов, следующие районные спартакиады пройдут на днях в Наурызбайском и Алмалинском районах, 11 сентября – в Турксибском и Жетысуйском районах, а 12 сентября в Медеуском и Бостандыкском районах.