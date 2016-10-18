​В зените мощи и возможностей

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
фото Оксаны КАТКОВОЙ

Поздравляя заводчан, генеральный директор предприятия Вячеслав Валиев отметил, что биография «Зенита» неразрывно связана с историей страны. Осенью 1941 года в Уральск из Ленинграда был эвакуирован завод, на котором менее чем через месяц уже изготавливались снаряды, взрыватели, мины и торпеды. Есть данные о том, что только на минных заграждениях, отправленных из Уральска, подорвались более 200 кораблей противника. Взрослые уходили на фронт. На их место вставали женщины и подростки. Завод-победитель награжден орденом Отечественной войны I степени.

Много теплых слов на юбилейном торжественном соб­рании было сказано о легендарной личности – директоре Петре Александровиче Атояне, столетие которого уральцы и гости из Санкт-Петербурга отметили в прошлом году. Это под его руководством морская спецпродукция стала выпус­каться по нарастающей. Одновременно увеличивались ассортимент, количество заказов, производственные площади. «Зенит» вырос в крупное градообразующее предприятие. За ним прочно закрепился имидж промышленного флагмана страны. Сплоченность и преданность родному заводу помогли коллективу выстоять в годы развала экономических связей. В период конверсии в цехах выпускалось более 60 наименований изделий, большинство из которых – товары народного потребления. Зарплату выдавали светильниками, мясорубками и посудой. Но самое главное – в переходный период удалось сохранить квалифицированные кадры. Тогда идея строить катера и корабли на «сухопутном» заводе казалась более чем смелой. Особенно гордятся зенитовцы тем, что ее поддержал Президент Нурсултан Назарбаев. В итоге было принято решение о реализации в стране первой кораблестроительной программы, а «Зенит» определен ее основным исполнителем.

Новые возможности у предприятия появились после его вхождения в Национальную компанию «Казахстан инжиниринг». Для выполнения работ все более высокого класса точности потребовалась реконструкция цехов и технологических линий. Проводилась она с расчетом на еще более масштабные заказы. Теперь заводчанам по силам строительство судов водоизмещением 250 тонн. Целая флотилия кораблей «Барс» несет пограничную службу на Каспии. Прорывным проектом стало строительство катера нового поколения FC-19, способного развивать высокую скорость и не снижать ее даже во время шторма. Укомплектованный современными средствами связи и навигации, он стал настоящей «грозой» для промышляющих на море бра­коньеров.

Значимый этап развития – строительство кораблей для военно-морского флота страны. Оборонный заказ – это высокотехнологичное и наукоемкое производство с применением последних ноу-хау. В соответствии с концепцией развития Вооруженных сил РК определены перспективы на период с 2016 по 2019 год. Долгосрочное планирование позволяет заблаговременно подготовить материально-техническую базу с учетом того, что в числе приоритетов остается наращивание в проектах казахстанского содержания.

Вячеслав Валиев поблагодарил ветеранов предприятия. И на заслуженном отдыхе они продолжают считать себя членами родного коллектива. Определен день, когда пенсио­неры могут приходить на завод, встречаться со своими бывшими учениками, которые в свою очередь стали наставниками молодых.

Аким области Алтай Кульгинов подчеркнул, что «Зенит» вносит весомый вклад в реализацию индустриально-инновационной программы региона и страны. Освоен полный цикл кораблестроения – от проектирования до спуска судов на воду. К слову, это событие – торжественные проводы каждого кораб­ля и катера к месту службы – стало настоящим праздником не только для заводчан, но и для всех уральцев. Продукция предприятия соответствует требованиям Морского регистра судоходства. Она востребована не только в Казахстане, но и за его пределами. Выпускается также востребованное оборудование для нефтегазового сектора. Коллектив первым в регионе внедрил систему управления качеством, был отмечен как лучший налогоплательщик и получил премию «Парыз» в номинации «Лучший коллективный договор». Основные задачи предприятия соотносятся с приоритетами, обозначенными в Плане нации «100 конкретных шагов». Более 50 трудовых династий – это доказательство приверженности целям формирования Общества Всеобщего Труда. Руководитель области вручил лучшим по профессии благодарственные письма.

Депутат Мажилиса Пар­ламента РК Шафхат Утемисов в своем выступлении говорил о том, что прославленный коллектив – гордость При­уралья. А гордость и патриотизм – понятия одного ряда. Машиностроительная отрасль в Казахстане развивается равноускоренно. В стране освоен выпуск автомобилей, вагонов и вертолетов. В этом ряду достойное место занимают отечественные корабли и катера. Продолжая традиции старшего поколения, зенитовцы постоянно осваивают новые технологии. Что позволяет наращивать обороноспособность и морскую мощь страны. А это весомый вклад в укрепление Независимости Казахстана.

С юбилеем поздравила «Зенит» и депутат Мажилиса Парламента РК III–V созывов Елена Тарасенко. Она на протяжении 20 лет возглавляет казахстанско-российскую экспедицию по Уралу, ставящую своей целью привлечь внимание к проблемам транс­граничной реки. Решить их можно только совместными усилиями Казахстана и России. Голос народа услышан. На XIII форуме межрегионального сотрудничества в Астане подписано соглашение о совместном сохранении экосистемы бассейна Урала. А полноводная река – это возможность для «Зенита» ­строить корабли водоизмещением до 500–700 тонн и отправлять их по Уралу к месту службы на Каспии.

Среди почетных гостей праздника были также представители Министерства обороны и Пограничной службы КНБ. Сложившийся тандем заказчиков и завода выгоден еще и потому, что отечественное предприятие полностью берет на себя сервисное обслуживание, ремонт­ные работы, гарантируя тем самым надежность и долговечность поставляемой техники. Говорилось и о том, что у «Зенита» большие планы. В минувшем году во время поездки в Приуралье Глава государства посетил завод и поставил перед коллективом масштабные задачи по дальнейшему повышению качества продукции, которые, как заверили юбиляры, обязательно будут выполнены.

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