В Зеренде прошёл фотофестиваль для будущих журналистов

События
Дана Аменова
корреспондент

В Зеренде прошел фотофестиваль ZEREN photo fest, объединивший профессиональных фотокорреспондентов казахстанских СМИ и студентов Высшей школы журналистики и социальных наук Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

фото организаторов

В рамках мероприятия ведущие фотомастера страны провели для будущих журналистов мастер-классы, поделились профессиональным опытом и помогли им раскрыть творческий потенциал. Фестиваль был организован Информационным центром ЕНУ совместно с Высшей школой журналистики и социальных наук и приурочен к 30-летию университета.

В мероприятии приняли участие проректор ЕНУ по социальному и инфраструктурному развитию Ляззат Төлегенқызы, фотограф Премьер-министра РК Шүкір Шахай, фотокорреспондент журнала «National Geographic Kazakhstan» Ерболат Шадрахов, фотокорреспондент газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров, фотокорреспондент Курултая Талгат Таныбаев, главный редактор Казахского радио Алмас Байдрахман, шеф-редактор национального телеканала «Қазақстан» Габит Ұзақбай, советник ректора ЕНУ Галымжан Мелдеш, руководитель информационного центра ЕНУ Ербол Ерденбек, а также преподаватели и студенты.

Открывая фестиваль, проректор ЕНУ по социальному и инфраструктурному развитию Ләззат Төлегенқызы подчеркнула, что мероприятие проводится уже в четвертый раз и с каждым годом приобретает все большее значение для профессионального становления молодых специалистов.

«Традиционный ZEREN photo fest – важная площадка, позволяющая студентам приобретать новые знания и опыт, а профессиональным фотокорреспондентам - обмениваться опытом и укреплять творческие связи. Сегодня фестиваль не только объединяет представителей фотографии и журналистики, но и становится важной культурной инициативой, которая посредством фотоискусства и художественного слова широко популяризирует природную красоту Зерендинского края, ценность родной земли, богатую культуру и национальный дух нашей страны. Тот факт, что фестиваль проводится уже в четвёртый раз и с каждым годом расширяет свою тематику и масштабы, является наглядным свидетельством того, что проект сформировал собственные традиции и превратился в творческую школу, совершенствующую профессиональное мастерство молодых специалистов»,  отметила проректор.

Важной частью программы стали мастер-классы, во время которых опытные фотокорреспонденты познакомили студентов с особенностями профессиональной съемки, поделились секретами мастерства и рассказали о своём творческом опыте.

Особую роль в фестивале сыграл фотограф Премьер-министра РК Шүкір Шахай, подчеркнувший значимость фотографии как способа сохранения истории и передачи эмоций.

«Фотография – не просто искусство запечатлевать мгновение. Это особый вид искусства, который позволяет остановить время и сохранить настроение человека, красоту природы и неповторимые моменты жизни. Выражаю благодарность фотографам, журналистам, гостям и организаторам, которые специально приехали на этот фестиваль, а также всем, кто внёс свой вклад в проведение мероприятия. Желаю всем творческого вдохновения, новых идей и незабываемых кадров!», – отметил Шүкір Шахай.

После мастер-классов студенты вместе со своими наставниками отправились на фотосъемку, а затем представили конкурсные работы. Жюри оценивало снимки в нескольких номинациях, учитывая художественную выразительность, композицию и оригинальность авторского взгляда.

По итогам конкурса Гран-при завоевали фотокорреспондент Курултая РК Талгат Таныбаев и его подопечная, студентка ЕНУ Акнур Ербатыр.

Первое место заняли фотокорреспондент газеты «Астана ақшамы» Султан Сейит и его подопечная Елдана Сакенкызы. Второе место досталось фотокорреспонденту газеты «Егемен Қазақстан» Ерлану Омарову и его подопечной Адемай Текебасовой. Третье место заняла команда фотокорреспондента Национальной гвардии Бакытжана Батырханулы и его подопечной Нурай Тилек.

Своими впечатлениями о фестивале поделился фотокорреспондент Курултая, обладатель Гран-при Талгат Таныбаев, который участвует в проекте уже второй год.

«Отмечу хорошую организацию мероприятия. Самое главное - заинтересованность самих студентов. Вчера я был рад видеть, как они реагировали на мастер-классы наших корифеев Шүкіра Шахая и Ерболата Шадрахова, как у них горели глаза. Мне это очень импонировало. Желаю дальнейших творческих успехов коллективу Информационного центра ЕНУ! Пусть ваш конкурс продолжается и дальше!», – сказал фотокорреспондент.

Для студентки первого курса образовательной программы «Менеджмент цифровых медиа» кафедры медиакоммуникаций и связей с общественностью Высшей школы журналистики и социальных наук Акнур Ербатыр фестиваль стал не только возможностью получить новые знания, но и важным этапом творческого развития.

«Я очень рада, что получила Гран-при фестиваля «ZEREN photo fest». Больше всего мне понравилось, что у каждого студента был свой наставник, который делился профессиональным опытом. Моим наставником стал фотокорреспондент Курултая Республики Казахстан Талгат Таныбаев. Мы фотографировали утреннюю росу, поднимались в горы и снимали живописные пейзажи леса. Этот фестиваль стал для меня прекрасной возможностью получить новый опыт и углубить знания в области фотографии. В конкурсе я получила Гран-при в номинации «Лучший пейзаж». Для меня это большое достижение и особая награда, которая вдохновляет на дальнейшую творческую работу», – поделилась Акнур Ербатыр.

Помимо главного приза, участники фестиваля получили награды в семи номинациях:

«Лучший пейзаж» - Талгат Таныбаев и Акнур Ербатыр.

«Лучший ракурс» - Султан Сейит и Елдана Сакенкызы.

«Лучший фотопортрет» - Бакытжан Батырханулы и Нурай Тилек.

«Лучший фоторепортаж» - Ерлан Омаров, Шапагат Батыргали и Адемай Текебасова.

«Лучший фотокорреспондент» - Ермек Сарыбасов и Сезим Уланкызы.

«Лучшая композиция» - Ерболат Шадрахов и Кания Жанабил.

«Лучшее памятное фото» - Агыбай Аяпбергенов и Мадина Изекенова.

Победители были награждены дипломами и памятными подарками.

#журналисты #Зеренда #фотофестиваль

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