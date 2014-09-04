В Жамбылской области мошенник собрал на "благотворительность" 23 млн тенге

Происшествия
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Анна ВЕГЕЛЬ
Бурная деятельность новоявленного Остапа Бендера – 60-летнего таразца Б. попала в поле зрения полицейских. Мужчина, прикрываясь общественным фондом "Ұрпақ", действовал под вымышленными именами, ссылаясь на то, что представляет интересы высокопоставленных лиц страны, обзванивал руководителей фирм, прося деньги то на благотворительность, то на праздничные мероприятия республиканского уровня. Тех, кто попался в общем-то на элементарную мошенническую уловку, оказалось немало.

Как рассказали в пресс-службе ДВД, было установлено, что Б. провел "деловые" переговоры с руководителями более 68 крупных коммерческих организаций, расположенных в Астане, Алматы, Павлодаре, Кокшетау, Актобе и других городах и весях страны. В общей сложности они перечислили ему около 23 млн тенге. Наибольшее число жертв (48 фирм) оказались расположены на территории Алматы и Алматинской области.

Недавно подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье 177 часть 2 пункт "б" УК РК. Уже после ареста Б. в отношении него по заявлениям обманутых руководителей предприятий было дополнительно возбуждено еще 13 уголовных дел по той же статье. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, совершенных обвиняемым. Не исключено, что список доверчивых граждан пополнится.

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