Официально В Жамбылской области продолжается месячник по противодействию карманным кражам… Пресс-служба ДВД Жамбылской области

Напомним, что из числа инспекторов БДПП УВД г. Тараз и студенческой молодёжи были созданы мобильные группы по агитационно-профилактической работе.

В ходе месячника по городу - на остановках и в холлах больших магазинов было развешано более 2-х тысяч плакатов о предупреждении карманных краж.

Листовки-обращения об участившихся случаях краж личного имущества, денег и документов были розданы населению и размещены в салонах пассажирских автобусов. Посредством громкоговорителей со служебных автомашин эта информация доведена до пассажиров общественного транспорта.

Сотрудниками БДПП УВД г. Тараз данная профилактическая работа продолжается.

