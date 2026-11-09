В Жамбылской области разъяснили основные направления Послания

В Жамбылской области информационная группа по разъяснению Послания Главы государства провела встречи с жителями региона и представителями различных отраслей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление информации и общественного развития акимата

Фото: Управление информации и общественного развития акимата

В состав информационной группы вошли депутат Курултая Абильхаир Тамабек, член Халық Кеңесі Уалихан Болатбек, а также вице-министры сельского хозяйства, энергетики, труда и социальной защиты населения, водных ресурсов и ирригации, национальной экономики.

Первая информационная группа встретилась с жителями города Тараза и представителями агропромышленного комплекса.

Вторая группа провела встречи с представителями этнокультурных объединений и жителями Байзакского района.

Первая встреча состоялась в центре «Анаға тағзым» в городе Таразе. В ходе встречи вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев рассказал о проводимой работе по сокращению дефицита воды, её рациональному использованию и модернизации инфраструктуры.

«Основными приоритетами в водной сфере являются сокращение дефицита воды, её эффективное использование и развитие водохозяйственной инфраструктуры», – отметил он.

Также он подчеркнул, что в Жамбылской области ведётся работа по модернизации ирригационных систем и улучшению водоснабжения орошаемых земель.

Следующая встреча с жителями города состоялась в актовом зале Дворца школьников «Бақытты болашақ». В ходе встречи были обсуждены социальные и инфраструктурные вопросы, волнующие горожан.

Представители рабочей группы отметили, что реализация задач, обозначенных в Послании, должна оцениваться по конкретным результатам на местах, и уделили особое внимание предложениям и вопросам жителей.

В ходе встречи Абильхаир Тамабек подчеркнул важность доступного разъяснения населению задач, обозначенных в Послании, а также учёта мнения граждан.

По его словам, эффективность государственных инициатив должна находить отражение в повседневной жизни граждан. Поэтому важно внимательно относиться к каждому вопросу, поднятому жителями, и совместно с представителями соответствующих отраслей искать пути его решения.

Информационная группа встретилась с представителями агропромышленного комплекса в актовом зале Таразского университета имени М.Х. Дулати. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала сельского хозяйства, эффективного использования водных ресурсов, модернизации производства, поддержки сельхозтоваропроизводителей и развития предпринимательства на селе.

Для Жамбылской области агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики. Поэтому наряду с производством сельскохозяйственной продукции особое значение имеет совершенствование процессов её переработки, хранения и сбыта.

В ходе встречи депутат Абильхаир Тамабек особо остановился на вопросе эффективного использования водных ресурсов региона.

«Жамбылская область является одним из передовых регионов республики по объёмам использования подземных вод. Надо признать, что на трети территории области население и хозяйственные объекты используют подземные воды. Однако эти запасы не безграничны. Поэтому уже сегодня необходимо искать пути рационального использования и сохранения водных ресурсов.

В этой связи Глава государства в своём Послании в текущем году поручил ускорить завершение работы по созданию Национальной информационной системы водных ресурсов на основе учёта водных ресурсов. Это особенно важно для специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства.

Данная система позволит вести точный учёт объёмов водных ресурсов, эффективно их использовать, а также сокращать потери в водопроводных и распределительных сетях. Недаром в народе говорят: «У воды есть свой спрос». Поэтому в соответствии с поручением Президента необходимо усилить контроль за объёмами водопотребления и уделять особое внимание рациональному использованию каждой капли воды», – отметил Абильхаир Галымулы.

Члены информационной группы подчеркнули, что преобразования в аграрной сфере должны способствовать развитию конкретных хозяйств и повышению доходов сельских жителей. В ходе встречи особое внимание было уделено обмену опытом, обсуждению предложений специалистов отрасли и открытому рассмотрению накопившихся проблем.