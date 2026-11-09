В Жамбылской области разъяснили основные направления Послания

За строкой Послания

В Жамбылской области информационная группа по разъяснению Послания Главы государства провела встречи с жителями региона и представителями различных отраслей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление информации и общественного развития акимата

Фото: Управление информации и общественного развития акимата

В состав информационной группы вошли депутат Курултая Абильхаир Тамабек, член Халық Кеңесі Уалихан Болатбек, а также вице-министры сельского хозяйства, энергетики, труда и социальной защиты населения, водных ресурсов и ирригации, национальной экономики.

Первая информационная группа встретилась с жителями города Тараза и представителями агропромышленного комплекса.

Вторая группа провела встречи с представителями этнокультурных объединений и жителями Байзакского района.

Первая встреча состоялась в центре «Анаға тағзым» в городе Таразе. В ходе встречи вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев рассказал о проводимой работе по сокращению дефицита воды, её рациональному использованию и модернизации инфраструктуры.

«Основными приоритетами в водной сфере являются сокращение дефицита воды, её эффективное использование и развитие водохозяйственной инфраструктуры», – отметил он.

Также он подчеркнул, что в Жамбылской области ведётся работа по модернизации ирригационных систем и улучшению водоснабжения орошаемых земель.

Следующая встреча с жителями города состоялась в актовом зале Дворца школьников «Бақытты болашақ». В ходе встречи были обсуждены социальные и инфраструктурные вопросы, волнующие горожан.

Представители рабочей группы отметили, что реализация задач, обозначенных в Послании, должна оцениваться по конкретным результатам на местах, и уделили особое внимание предложениям и вопросам жителей.

В ходе встречи Абильхаир Тамабек подчеркнул важность доступного разъяснения населению задач, обозначенных в Послании, а также учёта мнения граждан.

По его словам, эффективность государственных инициатив должна находить отражение в повседневной жизни граждан. Поэтому важно внимательно относиться к каждому вопросу, поднятому жителями, и совместно с представителями соответствующих отраслей искать пути его решения.

Информационная группа встретилась с представителями агропромышленного комплекса в актовом зале Таразского университета имени М.Х. Дулати. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала сельского хозяйства, эффективного использования водных ресурсов, модернизации производства, поддержки сельхозтоваропроизводителей и развития предпринимательства на селе.

Для Жамбылской области агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики. Поэтому наряду с производством сельскохозяйственной продукции особое значение имеет совершенствование процессов её переработки, хранения и сбыта.

В ходе встречи депутат Абильхаир Тамабек особо остановился на вопросе эффективного использования водных ресурсов региона.

«Жамбылская область является одним из передовых регионов республики по объёмам использования подземных вод. Надо признать, что на трети территории области население и хозяйственные объекты используют подземные воды. Однако эти запасы не безграничны. Поэтому уже сегодня необходимо искать пути рационального использования и сохранения водных ресурсов.

В этой связи Глава государства в своём Послании в текущем году поручил ускорить завершение работы по созданию Национальной информационной системы водных ресурсов на основе учёта водных ресурсов. Это особенно важно для специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства.

Данная система позволит вести точный учёт объёмов водных ресурсов, эффективно их использовать, а также сокращать потери в водопроводных и распределительных сетях. Недаром в народе говорят: «У воды есть свой спрос». Поэтому в соответствии с поручением Президента необходимо усилить контроль за объёмами водопотребления и уделять особое внимание рациональному использованию каждой капли воды», – отметил Абильхаир Галымулы.

Члены информационной группы подчеркнули, что преобразования в аграрной сфере должны способствовать развитию конкретных хозяйств и повышению доходов сельских жителей. В ходе встречи особое внимание было уделено обмену опытом, обсуждению предложений специалистов отрасли и открытому рассмотрению накопившихся проблем.

#Жамбылская область #послание #встречи

Популярное

Все
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
«Строить, еще раз строить»: какие новые инфраструктурные объекты запущены в регионах за неделю
Новое землетрясение произошло в Японии
Замок XIII века за €1 продают в Саксонии
Достижения развития Казахстана за 7 лет
Главная цель – олимпийские медали: Сабит Мухтарулы – об успехах шымкентской школы бокса
Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «Әділет»
Тело мужчины достали из реки Есиль в Астане
Пассажирские поезда столкнулись в Египте
Президент наградил победителей и призеров Азиатских игр и параигр
Главную рождественскую ель установили в Нью-Йорке
Пять пар близнецов одновременно служат в одной воинской части
Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки и труда
Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене – Токаев
Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом
Зимой Астана превратится в большую площадку для активного отдыха
ООН: Электрификация поможет снизить глобальное потепление на полградуса
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Жамбылской области разъяснили основные направления Послания
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Дорога в меднорудный край
Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Президент прибыл в Карагандинскую область
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
Дом, который рождается в цехе
В Акмолинской области прошли встречи с депутатами Курултая и представителями Қазақстан Халық Кеңесі
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Не просто выслушать, а найти решение
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США

Читайте также

В области Ұлытау обсудили Послание Главы государства
Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «…
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Ключевые задачи Послания Президента обсудили в области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]