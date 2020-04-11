В Жамбылской области уволили руководство больницы после жалобы врача-инфекциониста

Сегодня заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев встретился с медработниками Меркенской районной больницы и жителями района. В ходе встречи были озвучены итоги проведенной проверки по жалобам работников медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает Kazpravda.kz.
В состав специальной комиссии, созданной по поручению акима области, вошли работники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, органов прокуратуры, аппарата акима области, представители общественности и профсоюзных организаций, напомнили в пресс-службе.
"Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей Т.Ордабаевой и К.Торекул. Многие доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения", - отметил Жилкибаев.
За допущенные нарушения освобождены от должностей и.о. главного врача больницы Д.Нусипбаев, заместитель главного врача по лечебной работе Ж.Шойбекова и главный бухгалтер З.Мукаева.
Он подчеркнул, что материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Также Ержан Жилкибаев представил нового главного врача больницы Райкула Нуржанова. Перед ним поставлены важные задачи по устранению имеющихся нарушений и нормализации морально-психологического климата в коллективе.
Обращаясь к собравшимся в зале медицинским работникам, заместитель акима области подчеркнул, что вопросы защиты прав медицинских работников находятся на особом контроле. И в дальнейшем будет делаться все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми защитными средствами, создать безопасные условия для работы и поддержать материально.
Жилкибаев заверил, что врачам Т.Ордабаевой и К.Торекул не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области.
Кроме того, акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения и акима района.
В состав специальной комиссии, созданной по поручению акима области, вошли работники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, органов прокуратуры, аппарата акима области, представители общественности и профсоюзных организаций, напомнили в пресс-службе.
"Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей Т.Ордабаевой и К.Торекул. Многие доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения", - отметил Жилкибаев.
За допущенные нарушения освобождены от должностей и.о. главного врача больницы Д.Нусипбаев, заместитель главного врача по лечебной работе Ж.Шойбекова и главный бухгалтер З.Мукаева.
Он подчеркнул, что материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Также Ержан Жилкибаев представил нового главного врача больницы Райкула Нуржанова. Перед ним поставлены важные задачи по устранению имеющихся нарушений и нормализации морально-психологического климата в коллективе.
Обращаясь к собравшимся в зале медицинским работникам, заместитель акима области подчеркнул, что вопросы защиты прав медицинских работников находятся на особом контроле. И в дальнейшем будет делаться все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми защитными средствами, создать безопасные условия для работы и поддержать материально.
Жилкибаев заверил, что врачам Т.Ордабаевой и К.Торекул не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области.
Кроме того, акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения и акима района.