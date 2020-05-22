В Жамбылской области в доме чабана обнаружены обезглавленные трупы двух женщин
В Жамбылской области разыскивают 54-летнего чабана, которого подозревают в зверском убийстве. Изуродованные тела двух женщин нашли на одной из фазенд предгорья, передает Ktk.kz.
"В доме обнаружили трупы двух женщин 1970 и 1982 годов рождения. По данному факту начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен, предпринимаются меры по его задержанию", - сообщил старший следователь управления ДП Жамбылской области Ануар Карипсеитов.
В полиции отмечают, что чабан может быть опасен. За информацию о его местонахождении даже обещают вознаграждение.
Известно, что предполагаемый убийца появился в предгорьях Турар Рыскуловского района около двух месяцев назад. Устроился на одну из фазенд пасти скот.
О погибших рассказывают, что одна из них работала в соседнем крестьянском хозяйстве. А накануне вместе с подругой была в гостях на той самой фазенде, где работал чабан. Там же позже нашли их трупы.
Подозреваемого мужчину в последний раз видели около железной дороги. Там он бросил коня и исчез.
По словам жителя села Мамай Нурлана Абдикулова, подозреваемый - житель Узбекистана.
"Может быть, в ту сторону сбежал", - предположил он.