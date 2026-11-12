В городе Жаркенте Панфиловского района готовятся к реализации крупного жилищного проекта с участием китайского капитала. На территории площадью 134 га планируется возвести современный микрорайон, в котором наряду с жилыми домами появятся образовательные учреждения, деловые центры, общественные пространства и объекты для отдыха горожан.

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Перспективы реализации инвестиционного проекта обсудили председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Султангали Кинжакулов, аким Жаркента Айдар Исаев и представитель китайской стороны Ван Сянлун. В строительстве жилого массива участвует ТОО «Novus City Development».

Необходимость расширения жилищного фонда связана с развитием Жаркента, который благодаря своему приграничному расположению становится все более привлекательным для бизнеса. Увеличение численности населения, развитие предпринимательства и растущая потребность в благоустроенном жилье требуют новых градостроительных решений.

Как сообщил аким Жаркента, будущий микрорайон рассчитан более чем на 7 тыс. квартир. Заст­ройщики намерены предложить населению жилье по доступным ценам.

– Предусмотрено не просто строительство многоквартирных домов, а создание полноценной городской среды. Здесь размес­тятся школы, детские сады, бизнес-центры, административные учреждения, в том числе новое здание акимата. Для жителей обустроят прогулочные улицы, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, откроют кафе и другие объекты обслуживания, – рассказал Айдар Исаев.

Строительство будет идти поэтапно. Уже в ближайшие два месяца инвесторы намерены приступить к освоению первых 13 га. Ожидается, что реали­зация проекта обеспечит Жаркенту свыше тысячи новых рабочих мест.

Для китайской компании это первый инвестиционный проект в Казахстане. Между тем, как отметил Ван Сянлун, застройщик располагает значительным опытом жилищного строительства на родине. В числе городов, где компания уже работала, – Пекин, Чунцин, Баотоу, а также населенные пункты провинции Шаньдун и Синьцзяна.

– Казахстан представляет для нас большой интерес благодаря возможностям развития бизнеса и благоприятному инвестиционному климату. Дополнительную уверенность придает стратегическое партнерство наших государств. Мы рассчитываем применить здесь накопленный опыт и продолжить сот­рудничество, – отметил инвестор.

Планы китайской стороны не ограничиваются жилищным строи­тельством. В дальнейшем рассматривается возможность организации местного производства железобетонных конструкций, ограждающих панелей и других строительных материалов. Еще одним направлением может стать возведение промышленных зданий.