В желтых тонах

– Благодаря вакцинации от гепатита детей в возрасте двух лет уровень заболеваний в Казахстане сократился в 69 раз. В целом по республике по итогам 2017 года показатель заболеваемости гепатитом на 100 тыс. населения составил 3,2. Многолетний средний уровень, так называемый контрольный, пороговый уровень, за последние 10 лет составил 20,9, то есть на сегодня заболеваемость практически в 6 раз меньше контрольного многолетнего уровня, – сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан – главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции по вопросам заболеваемости гепатитом А в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, с прошлого года отмечается ухудшение ситуации в мире по заболеваемости гепатитом А. По итогам прошлого года в 20 мониторируемых странах Европейского союза зарегистрировано более 4 000 случаев вирусного гепатита, в одном только штате Калифорния США – 580 случаев, причем есть и летальные исходы.
Для сравнения Жандарбек Бекшин назвал средний уровень заболеваемости в Кыргызстане на 100 тыс. населения – 90, в Российской Федерации – 5,7.
Напомним, инкубационный период гепатита длится от 7 до 35 дней. Вирусы устойчивы при низких температурах. При минус 20 градусах допускается размножение вируса. Если летом доминирует бактериальная инфекция, в зимнее время – вирусные инфекции. Это прогнозируемая ситуация.
Казахстанские медики прогнозировали и то, что заболеваемость вирусным гепатитом начала регистрироваться после школьных зимних каникул. Потому что многие дети побывали в различных населенных пунктах как нашей страны, так и в других государствах. Соответственно, в пути следования могут быть нарушения правил личной и общественной гигиены, употребление некачественных продуктов в пути. По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ныне ситуация по уровню заболеваемости гепатитом в Казахстане стабильная.
– При превышении порогового уровня заболеваемости принимаются срочные, требующие больших вливаний противоэпидемические мероприятия и координация соответствующих ведомств. В Карагандинской области контрольный уровень составил 20,9 на 100 тысяч населения, по итогам 2017 года – 4,8, то есть более чем в 3 раза меньше контрольного уровня. Аналогичная ситуация и по Восточно-Казахстанской области, где многолетний уровень составляет 10,7 на 100 тысяч населения. По итогам 2017 года показатель 5,3 практически в 2 раза меньше многолетнего контрольного уровня, – сообщил главный государственный санитарный врач республики.
Также Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию по заболеваемости гепатитом в ауле Шолпан Уджарского района Восточно-Казахстанской области и в Карагандинской области – в двух школах Караганды и городе Темиртау Карагандинской области.
Специалисты комиссии здравоохранения побывали в Восточно-Казахстанской области, в Уджарской районной больнице и врачебной амбулатории аула Шолпан. Было выявлено сокрытие 19 случаев легкой формы гепатита. Люди лечились в амбулаторных условиях, что по санитарным правилам, по расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий допускается, но должны в обязательном порядке информироваться территориальные органы комитета общественного здравоохранения. Из-за отсутствия врача в ауле Шолпан, где в дальнейшем был назначен молодой врач, выпускница 2017 года, были допущены нарушения. Также вне гарантированного объема больные сами покупали лекарства на лечение и сами добирались в больницу за свой счет.
Крайне неудовлетворительно было поставлено медицинское наблюдение: погибшая девочка находилась на контроле с ноября 2017 года и в ходе медицинского наблюдения дважды выпадала из поля зрения, в ходе транспортировки легковым транспортом в Уджарскую районную больницу ей не производились трансфузии.
В Карагандинской области лабораторно доказано заболевание 24 человек, которые госпитализированы в областную инфекционную больницу из Шетского, Бухаржырауского районов, городов Сарани, Абая – по одному случаю, а также больные из самой Караганды, из них 12 школьников. В городе Темиртау – 6 лабораторно подтвержденных случаев вирусного гепатита.
В регионах уже проведена экспертиза питьевой воды, все пробы ее качества и безопасности соответствуют санитарным требованиям.
Проводится большой объем профилактических работ. Все противоэпидемические мероприятия направлены на разрыв этой цепочки. Все школы были закрыты на проведение санитарного дня, проводились тщательная уборка и дезинфекция помещений.
За всеми контактирующими с заболевшими установлено медицинское наблюдение. Кроме того, проведена вакцинация контактных: в поселке Шолпан – 140 учеников, в двух школах Караганды – более 100 школьников. Дополнительно в Караганду завезено 2 000 доз для вакцинации школьников до 14 лет. Как отметил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, все заболевшие были не привитые, и обратил внимание на солидарную ответственность государства и граждан, которые должны прививаться, но во многих случаях отказываются от вакцинации.
В школах ежедневно проводится утренний фильтр детей и установлено правило по питьевому режиму, каждый ребенок имеет личную бутылочку с водой. Школы взяты на контроль, усилены дезинфекционный и уборочный режим. Проводится большая санитарно-просветительская работа с родителями учеников.