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В желтых тонах
Александра Власова

– Благодаря вакцинации от гепатита детей в возрасте двух лет уровень заболеваний в Казахстане сократился в 69 раз. В целом по республике по итогам 2017 года показатель заболеваемости гепатитом на 100 тыс. населения сос­тавил 3,2. Многолетний средний уровень, так называемый конт­рольный, пороговый уровень, за последние 10 лет составил 20,9, то есть на сегодня заболеваемость практически в 6 раз меньше контрольного многолетнего уровня, – сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казах­стан – главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции по вопросам заболеваемости гепатитом А в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, с прошлого года отмечается ухудшение ситуации в мире по заболеваемости гепатитом А. По итогам прошлого года в 20 мониторируемых странах Европейского союза зарегистрировано более 4 000 случаев вирусного гепатита, в одном только штате Калифорния США – 580 случаев, причем есть и летальные исходы.

Для сравнения Жандарбек Бекшин назвал средний уровень заболеваемости в Кыргызстане на 100 тыс. населения – 90, в Российской Федерации – 5,7.

Напомним, инкубационный период гепатита длится от 7 до 35 дней. Вирусы устойчивы при низких температурах. При минус 20 градусах допускается размножение вируса. Если летом доминирует бактериальная инфекция, в зимнее время – вирусные инфекции. Это прогнозируемая ситуация.

Казахстанские медики прогнозировали и то, что заболеваемость вирусным гепатитом начала регистрироваться после школьных зимних каникул. Потому что многие дети побывали в различных населенных пунктах как нашей страны, так и в других государствах. Соответственно, в пути следования могут быть нарушения правил личной и общественной гигиены, употребление некачественных продуктов в пути. По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ныне ситуация по уровню заболеваемости гепатитом в Казахстане стабильная.

– При превышении порогового уровня заболеваемости принимаются срочные, требующие больших вливаний противо­эпидемические мероприятия и координация соответствующих ведомств. В Карагандинской области контроль­ный уровень составил 20,9 на 100 тысяч населения, по итогам 2017 года – 4,8, то есть более чем в 3 раза меньше контрольного уровня. Аналогичная ситуация и по Восточно-Казахстанской области, где многолетний уровень состав­ляет 10,7 на 100 тысяч населения. По итогам 2017 года показатель 5,3 практически в 2 раза меньше многолетнего контрольного уровня, – сообщил главный государственный санитарный врач республики.

Также Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию по заболеваемости гепатитом в ауле Шолпан Уджарского района Восточно-Казахстанской области и в Карагандинской области – в двух школах Караганды и городе Темиртау Карагандинской области.

Специалисты комиссии здравоохранения побывали в Восточно-Казахстанской области, в Уджарской районной больнице и врачебной амбулатории аула Шолпан. Было выявлено сокрытие 19 случаев легкой формы гепатита. Люди лечились в амбулаторных условиях, что по санитарным правилам, по расследованию и проведению противоэпидемичес­ких мероприятий допускается, но должны в обязательном порядке информироваться территориальные органы комитета общественного здравоохранения. Из-за отсутствия врача в ауле Шолпан, где в дальнейшем был назначен молодой врач, выпускница 2017 года, были допущены нарушения. Также вне гарантированного объема больные сами покупали лекарства на лечение и сами добирались в больницу за свой счет.

Крайне неудовлетворительно было поставлено медицинское наблюдение: погибшая девочка находилась на контроле с ноября 2017 года и в ходе медицинского наблюдения дважды выпадала из поля зрения, в ходе транспортировки легковым транспортом в Уджарскую районную больницу ей не производились трансфузии.

В Карагандинской области лабораторно доказано заболевание 24 человек, которые госпитализированы в областную инфек­ционную больницу из Шетского, Бухаржырауского районов, городов Сарани, Абая – по одному случаю, а также больные из самой Караганды, из них 12 школьников. В городе Темиртау – 6 лабораторно подтвержденных случаев вирус­ного гепатита.

В регионах уже проведена экспертиза питьевой воды, все пробы ее качества и безопасности соответствуют санитарным требованиям.

Проводится большой объем профилактических работ. Все противоэпидемические мероприятия направлены на разрыв этой цепочки. Все школы были закрыты на проведение санитарного дня, проводились тщательная уборка и дезинфекция помещений.

За всеми контактирующими с заболевшими установлено медицинское наблюдение. Кроме того, проведена вакцинация контактных: в поселке Шолпан – 140 учеников, в двух школах Караганды – более 100 школьников. Дополнительно в Караганду завезено 2 000 доз для вакцинации школьников до 14 лет. Как отметил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, все заболевшие были не привитые, и обратил внимание на солидарную ответственность государства и граждан, которые должны прививаться, но во многих случаях отказываются от вакцинации.

В школах ежедневно проводится утренний фильтр детей и установлено правило по питьевому режиму, каждый ребенок имеет личную бутылочку с водой. Школы взяты на контроль, усилены дезинфекционный и уборочный режим. Проводится большая санитарно-просветительская работа с родителями учеников.

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