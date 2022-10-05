В женщину стреляли во дворе дома в Кызылорде

В городе Кызылорде произошло покушение на убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

5 октября в Кызылорде 56-летний мужчина из огнестрельного оружия ранил 43-летнюю знакомую и скрылся.

Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 УК РК «Покушение на убийство», назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворен в ИВС. Вещественные доказательства изъяты.