Председатель областного чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах» Увайс Джанаев – потомок тех, кого в 40-е годы прошлого века депортировали в Казахстан в рамках операции «Чечевица». Он родился намного позже, но знает, что пришлось испытать людям, лишенным родины. Об этом ему рассказывали родители, для которых степи Сарыарки стали вторым домом.

– Для человека нет большего несчастья, чем потерять родину, – сказал Увайс Джанаев, выступая на митинге-реквиеме, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. – Моим родителям во времена самой масштабной операции НКВД по переселению народов было всего около 6 лет. Их в нечеловеческих условиях – в вагонах, предназначенных для перевозки скота, доставили сюда, в казахские степи. Они рассказывали, что в первые месяцы больше половины наших родственников умерли от голода, холода и болезней. Остальные выжили. Выжили исключительно благодаря помощи и состраданию местного населения.

В Спасском мемориальном комплексе установлено 28 памятников народам, которые попали в жернова сталинских репрессий. Согласно архивным данным, здесь захоронены свыше 5 тыс. человек разных нацио­нальностей: немцев, японцев, румын, поляков, итальянцев, чехов, венгров, украинцев, корейцев, иранцев.

– Ежегодно мы собираемся, чтобы почтить память невинных жертв того страшного времени, чтобы напомнить всему человечеству, к чему могут привести ошибки, – отметил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. – Сегодня здесь собрались люди разных национальностей, послы, священнослужители, иностранные гости. Я хочу поблагодарить вас, что вы с нами, на карагандинской земле. Трагедия коснулась каждого, кто здесь находится. И мы не имеем права забывать об этом трагическом периоде нашей истории. Жертвами того времени стали видные деятели Казахстана, среди них и наш земляк Сакен Сейфуллин. В нынешнем году ему исполняется 125 лет.

Ерлан Кошанов добавил, что недавно побывал «в страшном месте», его в народе называют «Мамочкино кладбище». На нем похоронены дети заключенных Карлага. Властями принято решение облагородить это мес­то. Здесь установят часовню и монумент «Скорбь матери». Он будет представлять собой высеченную из камня статую плачущей женщины, которую окружает колючая проволока и над которой летают голуби.

Фигуры птиц – это символ невинных детских душ, которые уже оторвались от земли, но пока не спешат покинуть мать. В часовне будет три выхода с символикой трех конфессий: ислама, православного христианства и католицизма. После того как все работы завершатся, кладбище передадут в ведение Музея памяти жертв политических репрессий и голода.