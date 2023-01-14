В Жезказгане похитили трубы на 11 миллионов тенге

Фото: Polisia.kz

В Жезказгане со строящегося объекта похитили трубы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение по факту хищения поступило 12 января в 12:39.

Со строящегося объекта, расположенного в черте города пропали металлопластиковые трубы. Общий ущерб составил более 11 миллионов тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП г.Жезказгана установлены двое не работающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб.

Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты.