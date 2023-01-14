В Жезказгане похитили трубы на 11 миллионов тенге

Происшествия
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С территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы.

Фото: Polisia.kz

В Жезказгане со строящегося объекта похитили трубы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сообщение по факту хищения поступило 12 января в 12:39. 

Со строящегося объекта, расположенного в черте города пропали металлопластиковые трубы. Общий ущерб составил более 11 миллионов тенге. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП г.Жезказгана установлены двое не работающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. 

Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты. 

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