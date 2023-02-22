В Жидебае ждут гостей

Как отметил аким района Нуржан Абдикаримов, количество туристов растет. В 2021 году посмотреть исторические места района приезжали 30 433 человека, в 2022-м – уже 32 793.

По словам Нуржана Абдикаримова, для повышения интереса туристов и развития этнотуризма в 2022 году за счет средств индивидуальных предпринимателей в местности Сырт-Кас­кабулак установлена юрта, где можно отведать блюда национальной кухни. За счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт памятника «Еңлік – Кебек».

В 2023-м работа по развитию туризма продолжается. В пяти сельских округах решена проб­лема с Интернетом, отремонтированы дороги республиканского, областного и районного значения.

Не остаются в стороне и местные жители, которые всегда рады гостям и готовы их встретить за щедрым дастарханом. Скоро на въезде в Жидебай появятся кымызхана и гостевые юрты.